恩主公醫院歲末名家揮毫迎新春 春節特別門診守護民眾健康

▲醫院志工幫民眾春聯撒上金粉添喜氣。

【記者 洪美滿／新北 報導】農曆新年將至，恩主公醫院於今日（1/29）在復興大樓一樓大廳舉辦「歲末名家揮毫迎新春」活動，連續第五年邀請書法名家在醫院現場揮毫，除了有親手寫下的新年祝福，還有超搶手限量的行天宮「道德長存、富足常樂」主題春聯福贈民眾，吸引不少就醫民眾、陪診家屬與社區鄰里鄉親熱情參與，提前感受濃濃的年節氛圍。

院長楊純豪出席致詞表示，醫院除了肩負醫療照護責任，也希望透過文化活動，陪伴民眾迎接新的一年，讓醫療空間不只是治療疾病的場所，更是傳遞關懷與祝福的所在。活動中，楊院長也代表醫院致贈感謝狀，感謝書法團隊的熱情參與和長期支持，象徵醫療與人文攜手為社區注入正向能量。

▲ 恩主公醫院舉辦歲末名家揮毫迎新春活動吸引眾多民眾參與。

本次名家揮毫活動由吳欣勳老師擔任總召集人，率領七位書法名家共同參與，包括斗方組的陳依真、劉玉苮、鄧美鳳，以及四言聯組的孫玉品、陳金良、鍾俊益、邱瑞芬等老師，現場揮毫書寫斗方與四言聯春聯，並與楊院長一同完成開筆儀式與合影。活動期間民眾依動線排隊索取春聯，不少人表示，在就醫或陪病之餘收到親筆春聯，格外溫暖，也為新年增添祝福，更有人表示每年都會來領春聯，已經成為一種習慣。民眾可以依照個人喜好選擇春聯文字，除了「開工大吉」與「全家安康」搶手外，和馬年相關的「馬上有錢」、「馬上中獎」、「馬到成功」也深受民眾的喜愛，顯見大家都很希望在新的一年能有滿滿的好運。

隨著今年9天春節連假將近，恩主公醫院也提醒有慢性病用藥需求的民眾，應提前留意藥品是否充足。依健保署規定，若民眾上次處方箋「藥吃完的日期」落在春節連假期間（2/14 至 2/22），可自 1/31 (含) 起，提前回診請醫師開立處方箋，或持慢性病處方箋提前領取下個月藥品，避免連假期間因藥物中斷影響健康。

▲本次名家揮毫活動由吳欣勳老師 (右) 擔任總召集人，率領7位書法名家共同參與，並與楊純豪院長 (中)一同完成開筆儀式合影

春節期間，恩主公醫院在除夕（2/16）至初三（2/19）門診停診，初四起恢復門診服務，急診 24 小時不打烊。 為因應春節期間可能出現的呼吸道感染風險，本院同步開設春節傳染病特別門診，於初一 （2/17）至初三 （2/19）上午 09:00-12:00與下午 14:00-17:00時段開診，看診地點設於復興大樓 B1 FLU 診間，提供有呼吸道症狀的民眾就醫服務，同時分流輕症病患，讓寶貴的急診醫療資源留給最需要的急重症患者。特別門診由孫瑜、葉國明、鍾季廷、李宣澤、朱海瑞 等五位醫師輪流看診，民眾可透過醫院官網、手機 APP 或是親至復興大樓一樓批掛櫃台掛號。

迎接馬年，恩主公醫院持續陪伴民眾安心過年，於春節假期期間維持完善醫療服務不中斷，守護民眾的健康需求。（照片記者洪美滿翻攝）