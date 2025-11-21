恩主公醫院：冬季皮膚乾癢要注意 正確保濕遠離發炎困擾
（記者陳志仁／新北報導）冬季氣溫驟降、濕度降低，皮膚科門診觀察到乾燥、脫屑與搔癢患者明顯增加；恩主公醫院指出，長時間使用暖氣、熱水洗澡或過度清潔，會破壞皮脂膜，使角質層含水量下降，若長期忽視，可能演變為慢性濕疹、異位性皮膚炎甚至感染性皮膚炎，不能掉以輕心。
衛福部統計顯示，112 年全台因皮膚炎、濕疹及鱗屑性丘疹等皮膚疾病就醫人次超過 500 萬例，反映皮膚乾癢問題日益普遍。
恩主公醫院皮膚科醫師江明哲提醒，冬季乾癢並非小問題，不當止癢方式更可能造成嚴重併發症；他分享一名六十多歲張姓患者因小腿乾癢，用熱水泡腳及酒精擦拭止癢，造成皮膚屏障受損，最後併發缺脂性皮膚炎與蜂窩性組織炎，需以外用類固醇及抗生素治療，所幸兩週後狀況改善。
江明哲說，冬季因溫度降低，皮脂分泌會隨之減少，研究顯示氣溫每下降 1°C，皮脂分泌量約減少 10%，使皮膚難以維持水分；同時冷空氣與暖氣環境讓濕度降低，當角質層含水量低於 10% 時便會產生微裂，造成乾癢、紅腫與發炎，乾癢其實是皮膚屏障損傷的警訊，若未及時修復，將陷入乾癢與發炎循環。
針對民眾常見的迷思，江明哲提出三大保濕的關鍵，洗澡後三分鐘內塗抹保濕品，利用皮膚含水狀態「鎖住水分」；挑選含甘油、玻尿酸等吸水劑或凡士林等鎖水成分的保濕品；依部位選用不同質地，臉部選擇含水量較高、質地輕盈的用乳液、四肢用含油量較高、保濕力佳的乳霜，手肘和腳跟則需使用油膏加強。
江明哲提醒三大錯誤習慣會讓皮膚越洗越乾，包括熱水洗澡過久，會迅速溶解皮膚表層油脂，洗澡時間不超過15分鐘、使用皂鹼香料或酒精清潔品，建議改用pH中性或微酸性、無香料配方；以及冬季仍頻繁去角質，因皮膚代謝減緩，會導致紅癢、脫屑甚至發炎這些都可能破壞皮膚防線。
江明哲呼籲，若乾癢持續兩週未改善，或伴隨紅疹、皮屑、裂紋與夜間劇癢，應警覺可能是異位性皮膚炎（如手肘內側、膝窩）、慢性濕疹、脂漏性皮膚炎，或糖尿病、腎臟與肝臟疾病所致，務必及早就醫，避免延誤治療。
