恩將仇報！剛出獄好心雇主聘他工作 借錢遭拒起殺機「潛住家割頸」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名陳姓男子今年5月出獄後，經友人介紹至楊姓老闆的工廠上班，5個月後他因缺錢向楊男借錢遭拒，竟因此心生不滿，趁著楊男一家人熟睡之時，持美工刀潛入楊男住家割頸；楊妻與兒子被驚醒後紛紛上前阻止也遭陳男追殺，陳男則是在逞凶後倉皇逃逸。所幸楊男送醫後撿回一命，陳男事後也遭逮捕，全案經高雄地檢署偵結後，今（31）日依殺人未遂罪起訴陳男。

檢警調查，陳男曾在2017年間因犯下多起竊盜、毒品等罪因此入獄服刑，於今年5月9日執行完畢，出獄後因遲遲沒有工作，友人得知後，便介紹他到楊男的工廠工作；楊男也不介意陳男的過去，仍然錄用他，但陳男上班5個月後，就因缺錢花用，開口向楊男借錢遭拒，沒想到他因此心生不滿，竟恩將仇報。

廣告 廣告

10月27日深夜，陳男趁楊男一家3口熟睡時，持美工刀潛入楊男位於工廠辦公室後方的住家，接著就對楊男割頸，此時楊妻與12歲的兒子被驚醒後，都上前徒手制止陳男。

楊男遭攻擊後不顧傷勢與陳男拉扯，結果臉部、肩膀、手掌皆遭刺傷，頸部也遭二度攻擊，楊男兒子為了將陳男引出去，持球棒敲擊地面，陳男見狀欲上前要追殺楊子。

後來楊妻找到空檔把辦公室門扇關上，將陳男隔絕在外，陳男因擔心警察到來，便倉皇逃離現場。而警方到場後緊急將楊男送醫搶救，所幸最終撿回一命。轄區警方經調查鎖定陳男行蹤，於翌日晚間在台南市六甲區拘提陳男到案，全案訊後依傷害、侵入住宅及殺人未遂罪移送偵辦，陳男也遭裁定羈押。

高雄地檢署今天全案偵結，依殺人未遂、傷害、成年人故意對少年犯恐嚇危害安全、成年人故意對少年犯攜帶凶器踰越侵入住宅強盜未遂等，將陳男起訴，同時考量陳男出獄後不過5月即再犯，甚至變本加厲，建請法官加重其刑。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

網路貼文「暗殺賴清德」 嘴秋汽車業務員落網

爭取國民黨新北市長提名 劉和然籲「公開透明」：反對政治博弈

【文章轉載請註明出處】