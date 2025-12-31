恩將仇報！更生人上班6天持刀搶劫 老闆挨刺險喪命

嫌犯摸黑搶劫，持美工刀猛刺，老闆表情痛苦、全身是血等待送醫，幸好撿回一命。（圖／TVBS）

高雄大寮發生一起驚悚刺殺案，一間工廠的老闆楊先生，在睡夢中被自家員工，持美工刀猛刺，嫌犯當時還不放過老闆的妻子和12歲的兒子，只為了想要搶劫，事發後他逃往台南，也被起底原來早有竊盜等多項前科，才剛出獄不到5個月，就犯下重罪，被法院裁定收押。

這起驚悚刺殺案發生在高雄大寮區一處工廠，72歲的楊姓老闆被自家員工持美工刀刺傷，全身是血，肩膀、脖子被刺傷，臉部和手部也被劃傷，幸好送醫後保住性命。楊姓老闆表示，美工刀非常鋒利，刺了他兩刀，劃了好幾刀，當時他還奮力與嫌犯搶刀，手也因此被劃傷。

兩個月前的這起事件至今仍讓楊姓老闆心有餘悸。45歲的陳姓嫌犯在案發後騎車逃離現場，隔天就在台南被警方逮捕。警方調查發現，陳姓嫌犯有竊盜、酒駕和毒品等多項前科，出獄五個月後，便到工廠應徵學徒。他工作不到一周就偷走老闆的鑰匙，私下重新打造一把，深夜潛入工廠意圖搶劫，導致老闆一家三口——包括44歲的妻子和12歲的兒子，在奮力抵抗中受傷。

嫌犯案後逃逸，隔天在台南落網，日前檢方偵結起訴，建請法院從重量刑。（圖／TVBS）

楊姓老闆表示，他是在嫌犯被逮捕後才知道對方剛出獄。他原本就不想雇用陳姓嫌犯，因為看他年紀較大且疑似有吸毒情形，但因對方不斷懇求願意做一天算一天，出於憐憫才同意聘用。沒想到對方早有預謀，並非臨時起意，否則不會偷拿鑰匙去打造複製品。

這起案件經過檢方偵辦後認為，陳姓嫌犯出獄不到5個月就再犯重罪，毫無悔意，因此依殺人未遂等罪嫌將其起訴，並要求法院從重量刑。目前嫌犯已被法院裁定收押。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

