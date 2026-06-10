恩將仇報！流浪漢獲收留上班3天踹死老闆女友 一審重判11年
〔記者陳建志／台中報導〕台東林姓男子(32歲)，去年5月流浪到台中無處可去，開設卡拉OK店的郭姓老闆好心收留他，3天後還讓郭男到他租屋處洗澡，沒想到當天中午郭男到租屋處叫醒同居李姓女友(61歲)，原本要一起到卡拉OK店上班，林男和李女在臥室因細故發生口角，林男竟出腳猛踹李女的頭、胸、腹部，造成腦出血、肋骨斷10根併發氣血胸、脾臟碎裂，傷重住院22天不治，台中地院國民法庭審理後今天宣判，依過失致死罪判11年，可上訴。
有多項前科的林男，從台東流浪到台中無處可去，去年5月23日到郭姓男子的卡拉OK店，跟他說不用領薪水有飯吃就好，郭男好心收留，因此認識郭男的李姓女友。5月26日早上9點多，林男在卡拉OK店門口碰到郭男，詢問可否到他位於北區的租屋處洗澡，郭男答應並請他自行前往。
同日中午12點，郭男到租屋處叫醒在臥室睡覺的李女，原本兩人要一起到卡拉OK店上班，郭男先下樓到1樓等候，沒想到林男和李女因不明細故在臥室發生口角，林男心生不滿，竟出腳猛踹李女的頭、胸、腹部，造成她腦出血、肋骨斷併發氣血胸、脾臟重度分葉碎裂、呼吸衰竭、腎衰竭，住院22天後，因併發缺氧性腦病變、肺炎及肺膿瘍而死亡。
台中地檢署檢察官偵結，依傷害致死罪嫌將林男起訴，台中地院國民法庭本週審理，林男坦承犯行；李女姊姊的訴訟代理人表示，李女姊姊希望判他無期徒刑，痛斥兩人沒有仇恨卻恩將仇報，活活將她打死，且沒有悔意，沒有減刑的理由。
檢察官則認為，林男不符合自首條件，且經鑑定犯案時行為辨識能力正常，並有高度再犯暴力型犯罪風險，因有4項前科素行不佳，建請求刑11年6月至13年。
台中地院國民法庭今天宣判，依過失致死罪判他11年有期徒刑，可上訴。
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