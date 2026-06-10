恩將仇報！街友獲收留3天竟踹死老闆娘 10根肋骨斷裂慘亡判11年

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台中地院國民法官合議庭依過失致死罪，判處林男11年徒刑，可上訴。（圖／報系資料照）

林姓街友去年五月流浪到台中市中區，卡拉OK店郭姓老闆好心收留他，並提供食宿，未料林入住僅3天，竟因與61歲李姓老闆娘發生口角，情緒失控，狠踹對方頭部、胸腹部，導致李女肋骨斷裂、脾臟破裂等重傷，住院22天後不治；台中地院國民法庭審理後，依傷害致死罪，判處林男11年有期徒刑，可上訴。

判決指出，32歲林男去年5月自台東流浪至台中，因無處可去，向郭姓男子經營的卡拉OK店求職，並表示「有飯吃就好、不用領薪水」，獲對方收留並提供食宿，因此認識郭男同居女友李女。

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案發於去年5月26日，林男向郭男表示，想借用其位於台中市北區的租屋處洗澡，獲得同意後自行前往；中午時分，郭男返回租屋處，準備叫醒仍在房內休息的李女一同上班，隨後先行下樓等候；詎料，留在房內的林男竟與李女因細故爆發口角。

雙方衝突越演越烈，林男竟朝李女頭部、胸部及腹部猛力踹擊！李女受重創，腦出血、10根肋骨骨折，併發氣血胸、脾臟重度碎裂，最後引發呼吸衰竭及腎衰竭；經送醫搶救後，仍因缺氧性腦病變、肺炎及肺膿瘍等併發症，住院22天後宣告不治。

檢方偵辦後依傷害致死罪起訴林男。審理期間，林男坦承犯行；被害人家屬痛批，雙方素不相識，也無深仇大恨，且郭家出於善意收留林男，卻換來如此悲劇，形同恩將仇報，希望法院重判。

檢察官則指出，林男具有多項前科，經精神鑑定後確認犯案時辨識能力正常，且評估具有高度暴力再犯風險，犯後亦未見具體悔意，因此建請法院量處11年6月至13年徒刑。

國民法官合議庭審酌林男以體型優勢持續攻擊已無反抗能力的被害人，犯罪手段惡劣，造成一條寶貴生命殞落，也讓家屬承受難以彌補的傷痛，最終依傷害致死罪判處11年有期徒刑，全案仍可上訴。

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