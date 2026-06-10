恩將仇報！街友「求飯吃」獲收留卻踹死老闆女友 國民法官重判出爐

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林男與雇主郭男的女友發生口角衝突，情緒失控將她踹傷致死。AI生成／示意圖

台中市發生恩將仇報的傷害致死案！來自台東、居無定所的32歲林姓男子，自稱是街友前往一家卡拉OK店求職，獲郭姓老闆好心收留，未料上班僅第3天竟因口角失控，將老闆61歲李姓女友毆打致重傷不治，地方法院國民法庭今（10）日上午宣判，依傷害致死罪判處林男有期徒刑11年，全案仍可上訴。

判決指出，林男於2025年5月23日進入郭姓老闆經營的卡拉OK店，自稱是街友，請求協助還強調「有飯吃就好」，最後獲得對方提供生活協助與工作機會。26日上午，林男向郭男表示希望前往其租屋處洗澡，獲得同意後自行前往。中午時分，郭男返家準備與同居女友李女一同前往上班，未料在等待期間，林男竟與李女於臥室內發生口角衝突。

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檢方調查發現，林男情緒失控後，多次朝李女頭部、胸部及腹部猛踹，造成腦出血、10根肋骨骨折併發氣血胸、脾臟嚴重破裂等重大傷勢。李女經送醫搶救，仍於住院22天後因缺氧性腦病變、肺炎及肺膿瘍等併發症不幸身亡。

案件進入國民法庭審理後，林男坦承犯行，但就自首及辨識能力是否降低等部分提出爭執。檢察官指出，經專業鑑定後確認林男犯案時具正常辨識與控制能力，且具有高度暴力再犯風險，加上過去有多項前科紀錄，不符合自首減刑條件，因此建請法院量處11年6月至13年徒刑。

被害人家屬則痛批林男恩將仇報，強調雙方無冤無仇，老闆出於善意收留對方，卻換來無法挽回的悲劇，希望法院予以重判。國民法官審酌全案情節後，認定林男犯傷害致死罪，判處有期徒刑11年，可上訴。

★遇到暴力時的應對與求助：請立即撥打110 報案，或者撥打113保護專線 24小時諮詢求助 (全年無休)。保護自己請閃避離開現場，保護頭、臉、頸等重要部位。勇敢求助親友或社工、律師的協助，或尋求保護令。



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