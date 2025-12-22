恩師曾教授祥和／袁頌安

▲師大畢業和歷史系系主任戴玄之教授及各位恩師及同學合照。

袁頌安

2025年初我在「台灣好報」和「芝加哥時報」我的專欄上，寫了一篇《我的恩師戴玄之教授》的專欄文章。其中提及，我在國立台灣師範大學歷史系求學時期，兩位既是「經師」，更是「人師」，影響我很深的兩位恩師 ～ 戴師玄之、曾師祥和。現今我再比較詳細地說說曾師祥和的生平。

▲恩師曾教授祥和。

曾師祥和1920年出生於北平，她的祖籍是湖北省的京山。她在中央大學歷史研究所畢業，先後受聘於四川白沙女子師範學院、南京臨時大學，在此期間她和我國著名的歷史學家沈剛伯教授共結連理，二人同心相知相守了一世，育有一女。1948年中共逐漸佔領了大陸，國民政府安排搶救學人，他們二位來到台灣任教。由於沈剛伯教授擔任國立台灣大學文學院院長，並兼任歷史系主任，曾師為了迴避，辭退了台大的聘書，選擇至當時的省立師範學院任教。

曾師在台灣師範學院的國文、教育、英文、美術……各系開設西洋通史必修課，以及西洋上古史、西洋中古史、英國史……，在所教的歷屆畢業生中，出類拔萃的學生有：導演李行、白景瑞，音樂家史惟亮等多人，師範人材名師、校長更是不計其數。曾師由1948年任教於省立師範學院，到後來改制的國立台灣師範大學，一直到2008年退休，長達一甲子。曾師是在2013年仙逝，享壽93歲。

曾師和沈剛伯先生的惟一愛女念祖，是我任教於台北市師範附屬小學代課教師的學生。為了念祖的學習，因此常和曾師見面，由於多了這層關係，接近曾師的機會比一般同學多了很多。曾師對我這個學生印象本來就很好，又加上接觸的時間比較多，因此對我比較青睞關心。

▲我們師大歷史系畢業的21位同學。

但是曾師教學認真，一絲不苟，教的又是我們歷史系的必修課「西洋通史」等課程，大家對曾師史學的淵博高深十分欽佩。記得我們班上有一位某同學，由於外務較多，常有缺課的情況，雖然曾師上課從不點名，但是對我們班上21個同學知之甚詳，明察秋毫。期未大考，常缺課的同學，自知難逃曾師的法眼，一再拜託我向曾師求情，讓他過關……，我只好硬著頭皮靦腆向曾師求情。曾師嚴肅的叫我告訴他，給他一次機會，不讓他死當，給他一次補考的機會，要他認真研讀……，最後他終於勉強補考過關，由此事可見曾師教學的嚴格認真。

曾師的千金念祖，非常聰穎明慧，後來考上台大數學系。畢業後赴美留學，在普渡大學獲得博士學位。並在美國成家立業，任職於加州大學多年。

1948年未1949年在國共內戰末期，國民政府逐漸失利，蔣公下令安排實施搶救學人。將二十三位大學校長，諸多知名學人胡適、梅貽琦、傅斯年、沈剛伯、任鴻雋、曾昭倫、張志讓……接到台灣。他們都是一時的碩彥名儒，飽學之士， 蔣公和經國先生對他們尊敬有加。經國先生每年春節，一定到沈府向沈剛伯先生伉儷拜年致意。由此可見蔣公和經國先生對中華傳統文化的重視，對老一輩學人的尊敬。（照片作者提供）