恩師袁惟仁病逝！Ella崩潰大哭：再也無法見面了
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁與病魔纏鬥8年，今（2日）由二姊袁藹珍證實病逝，享年58歲。消息一出震撼華語樂壇，眾多藝人與樂迷紛紛表達不捨與哀悼，曾受他提攜的Ella陳嘉樺得知噩耗後情緒潰堤，當場淚流不止，哽咽直呼：「再也無法見面了。」
Ella坦言，小胖老師在自己心中始終佔有非常重要的位置，學生時期就買過他的專輯，也感謝他一路以來的照顧與鼓勵。她透露，在此次「艾拉主意」巡演轉場影片中，特別放入當年參加歌唱比賽時，小胖老師擔任評審的畫面，每當熟悉的講評聲音響起，都讓她思念湧上心頭。雖然近年因老師專心養病少有聯繫，但她始終默默替他加油。
打造無數金曲影響華語樂壇深遠
出道34年的袁惟仁，是無數天王天后金曲背後的重要推手，一生音樂才華洋溢，身兼創作人與製作人，打造出多首華語經典歌曲，包括〈征服〉、〈旋木〉、〈夢一場〉等膾炙人口作品，也曾操刀S.H.E、動力火車、齊秦等歌手專輯，對華語流行音樂影響深遠，被視為幕後關鍵人物。
盼舉辦追思會送別恩師
然而2018年7月，他在上海意外跌倒後健康急轉直下，長期養病並隱居台東，與病魔對抗多年。儘管外界不斷為他集氣祝福，最終仍傳來憾事，讓樂壇同業與粉絲無限惋惜。
談及恩師離世，Ella不捨送上最後的祝福：「希望他好好安息、靈魂平靜，不再受到身體限制，在宇宙裡持續做他想做的事情。大家都要記得。」她也表示，若家屬舉辦追思會，自己一定會到場，親自送老師最後一程。
