恩師陳耀昌病逝 部長哭了！石崇良紅眼哽咽「沒法再諮詢他了」

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣執行骨髓移植第一人，有台灣骨髓移植教父之稱的血液腫瘤醫學權威陳耀昌，今（17）日傳出病逝台大醫院，享壽76歲。衛生福利部長石崇良也是陳耀昌的學生，今憶及恩師，在媒體前數度哽咽「他他他…」紅了眼眶、無法順利開口，最後大嘆「很可惜的，我沒辦法再諮詢他了」。

陳耀昌在台大醫院血液腫瘤科行醫超過30年，不但是台灣骨髓移植的先驅者，更一手奠立骨髓庫的基礎。

石崇良今出席「台灣健保30，共創永續未來」研討會，中午被媒體包圍追問，談及恩師時，數度哽咽無法開口。

石崇良說，陳耀昌是他在台大醫院時候的老師，當時他是住院醫師，在血液跟腫瘤科學習，陳耀昌非常愛護他，後來他轉任公職，推動再生醫療，在擬定特管辦法，好讓細胞治療可以在台灣臨床使用，擬定過程當中「是我最重要的指導者」，強調當時候寫這些辦法、甚至後來《再生醫療法》立法，陳耀昌都是首席顧問。

石崇良說，陳耀昌不僅在學術上有很大貢獻，在台大做骨髓移植，更曾經指導越南完成當地第一例個案，在學術上、臨床上都是TOP（頂尖）之外，也看到再生醫療需要有產業界的結合，才可以讓民眾普及使用，後來自己踏入產業，就是希望普及，不希望高科技的東西只能富人使用。

談到此處，石崇良數度哽咽「他他他…」說不下去，待回神後，再次強調真的很婉惜，自己跳下來產業是很困難的路，本來在象牙塔裡面很容易享受光環，可是進到產業界，要去募資，要把自己的理想變成真正每個人都可以接受到，是很大的挑戰，「很可惜的，我沒辦法再諮詢他了」。

照片來源：CNEWS資料照

