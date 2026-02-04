恩怨破冰！吳宗憲認了「早已致意小S」 揭密大S離世1週年真實心聲

吳宗憲曾與大小S因黃子佼疏遠，如今鬆口金鐘獎後已經破冰。董孟航攝

今日（4日）綜藝天王吳宗憲出席演唱會記者會，宣布「臭男人演唱會」將於3月28日在台北加場演出。談及大S逝世週年，他首度鬆口表示早已向小S一家致意：「有啦，金鐘獎結束之後就有，雖然平常不常聯絡，但當時就已經致意了。」這番話也正式為雙方多年來的糾葛畫下句點。

具俊曄親設計雕像落成 S媽淚崩抱石像不肯放

這座紀念雕像由具俊曄親自參與設計，傾注了對亡妻無盡的思念。揭幕儀式上，S媽看見雕像如同看見愛女身影，情緒失控緊抱雕像的一幕，讓在場所有人紅了眼眶。

小S雖然哀痛，仍堅強帶領姐妹淘們用歌聲追思，她哽咽表示，希望姊姊在另一個世界也能聽到這首屬於她們的歌。昔日「F4」成員言承旭與周渝民的現身，也讓人想起當年《流星花園》席捲全台的時光，更添一抹對青春逝去的惆悵。

大S紀念追思會親友合影，吳佩慈（左起）、黑人陳建州、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永。經紀公司提供

憲哥破除不合流言 喊話：她們16歲就認識我

過去吳宗憲曾傳出與大小S不合，甚至遭爆料曾說過姊妹倆「沒家教」。但吳宗憲今日在記者會上徹底澄清。他坦承當年確實因為黃子佼的關係，選擇保持距離，但絕對沒有謾罵。

吳宗憲更透露，去年第60屆金鐘獎小S獲獎時，他比誰都開心：「大S的事我一直不敢打擾，我真的很愛她們，16歲就認識我了，我覺得這一次金鐘獎還好她得獎，是我最開心的事情。」也算是為曾傳出的恩怨劃下句點。



