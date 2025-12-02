恩恩分享放鬆秘訣！躺著玩《女神治癒師》就是愜意！

撰文／恩恩 圖片／恩恩提供

歐買尬，油漏奔～～太久沒見了，怕大家忘記必須來提醒一下大家我是誰，是的我就是恩恩，請大家記得「高雄周曉涵」就是恩恩我喔！好的，喚起大家記憶後，就必須要再來跟大家分享好遊戲啦～

大家一定依稀記得我也是個手機成癮症的孩子，對吧？我不是在玩手遊，就是在玩手遊的路上，所以到處發掘及入坑好玩的遊戲就是我最常做的事情嘿嘿，所以一樣要告訴大家「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個超級讚的遊戲平台，請各位好朋友們一定要筆記記下來，上面真的超多類型的遊戲可以玩，對我來說真的非常方便，因為我不管是什麼的遊戲都會想玩玩看，有時候會被遊戲裡的人物畫風吸引，有時候是被遊戲裡的遊戲方式吸引，各式各樣、眼花撩亂，選擇障礙會直接發作的那種，這是真的～

直接進入主題了，油漏奔～恩恩我最近愛上一款在「Yahoo奇摩遊戲Y5」就可以找到的遊戲名稱是《女神治癒師》，是一款角色扮演的卡牌養成遊戲！！角色畫風超多，有可愛蘿莉風、俏皮卡通風，甚至是性感御姐風，角色很多，而且風格也超多變，除了這些之外呢，遊戲介面真的超級好操作，也非常詳細，遊戲講解的指令也很清楚，不需要擔心看不懂。

遊戲裡還有許多獎勵等各位來拿，超多次的抽獎機會，高達5000次，真的是有夠開心的！如果你每天都有登入遊戲，也都有遊戲裡的豪禮大放送，可以幫助你的遊戲角色快速成長，輕鬆升等，玩起遊戲更舒服～～而且還可以打造屬於自己的專屬隊伍，體驗組隊破關的快樂！遊戲裡的角色有5大種族，特性與職業也都不一樣，可以依據這些條件，組建自己專屬的最強策略隊伍！偷偷跟大家分享一下如果同族數量越多的話呢，追加效果就會越強喔～這個小攻略超級實用的吧嘿嘿～重點還可以跟多種能力的可愛神獸一起當小夥伴，隊伍能力直接又加成，直接全面強化隊伍戰力！簡直超酷的～，而且這個遊戲是非常輕鬆就能上手的放置型戰鬥遊戲，不需要無需時時在線上，也能開心累積滿滿獎勵，遊戲豐富內容都可以看心情體驗，讓各位有一個輕鬆愜意的遊戲時光～

哇～真的是好處說不完，說完我嘴巴都乾了，真的直接體驗遊戲吧！你各位就知道有多快樂，真的在提醒各位！「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個平台一定要加入我的最愛，時時刻刻上去看看有沒有喜歡的遊戲，或是好奇的遊戲，因為在這忙碌的社會，對恩恩來說讓我最能放鬆的時候就是沉浸在遊戲世界的時候，軟爛且愜意的玩，而且像我還有有平板的話，更棒了，因為螢幕比較大玩起來也沒負擔，也不怕浪費手機電量。

好的，剩下的就靠各位朋友自己去體驗了，恩恩要來去當《女神治癒師》，跟我的小夥伴輕輕鬆鬆快快樂樂的闖關升等，收集漂亮角色了！

恩恩Instagram：https://www.instagram.com/cindy090382/

YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 Yahoo奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！

YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：女神治癒師

誠邀神召師踏入終結神魔之戰的冒險世界！在女神的庇佑下，開啟專屬於您的傳奇新篇章！無需時時在線，也能輕鬆累積滿滿獎勵！豐富內容隨心體驗，盡享輕鬆的遊戲時光！

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000384