恩智浦完成Aviva Links和Kinara收購 推動智慧邊緣車用AI創新發展

車用半導體大廠恩智浦（NXP ）宣佈，已正式完成對Aviva Links與Kinara的收購。恩智浦10月日24日以2.43億美元現金完成先前宣佈對Aviva Links的收購。Aviva Links是致力提供符合汽車SerDes聯盟標準的車載連接解決方案供應商。此次收購進一步豐富並拓展恩智浦在汽車及工業物聯網終端市場的車用網路解決方案。

10月27日，恩智浦以3.07億美元現金完成先前宣佈對Kinara公司的收購。Kinara是高效能、低功耗且可程式化的離散式神經處理單元（NPU）產業領導供應商。此次收購將進一步完善並擴展恩智浦在工業物聯網及汽車終端市場的AI邊緣系統解決方案。

這兩項收購均依據2024年12月及2025年2月公佈的協議條款完成。

