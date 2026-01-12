恩智浦推出全新eIQ代理型AI智慧框架 強化邊緣AI領導地位

恩智浦．資料照



恩智浦（NXP ）宣布推出全新eIQ代理型人工智慧框架（eIQ Agentic AI Framework），進一步強化其在安全、實時邊緣AI領域的領導地位。這項全新工具可讓自主代理型智慧直接運行於邊緣裝置，讓經驗豐富開發者與新進開發人員都能簡化並加速代理型的AI開發、協同運作和部署。

恩智浦eIQ代理型人工智慧框架旨在透過確定性的實時決策和多模型協作消除開發瓶頸。借助eIQ代理型人工智慧框架，基於邊緣的AI代理能夠在出現安全風險時立即控制工廠設備、向醫護人員發出緊急情況警報、實時更新患者資訊、或自主調節HVAC系統以降低火災等風險，且完全無需依賴雲端連接。

廣告 廣告

恩智浦半導體執行副總裁暨安全連結邊緣事業部總經理Charles Dachs表示，透過eIQ代理型人工智慧框架提供的全新代理型人工智慧功能，恩智浦將自主性帶入邊緣AI裝置，並成為長期邊緣AI願景的關鍵基礎。我們為新進與資深開發者提供安全、實時、硬體最佳化的軟體平台，幫助他們能快速將類似AI功能部署至全新應用場景，加快產品上市速度並降低開發負擔。

eIQ代理型人工智慧框架支援i.MX 8與i.MX 9應用處理器系列，以及Ara獨立神經處理單元（Discrete Neural Processing Units；DNPU），能實現可擴展的代理型工作流程，讓開發者能迅速將多步驟的AI代理工作流程轉換為裝置端的邊緣AI部署。該框架符合開放的代理型標準，包括A2A（Agent to Agent）和模型上下文協定（Model Context Protocol；MCP），簡化裝置端代理式流程管線的部署和快速組裝。

為滿足邊緣部署的嚴格效能要求，eIQ代理型人工智慧框架整合硬體感知模型準備和自動化調校工作流程。開發人員可以並行運行多個模型，包括視覺、音訊、時間序列和控制模型，同時在受限環境中保持確定性表現。智慧排程引擎（intelligent scheduling engine）可將工作負載分配至CPU、NPU和整合加速器，實現感知、分類和決策任務的同步執行。這對於機器人、工業自動化、智慧建築、交通運輸和其他實時系統至關重要。

AI解決方案可能為惡意攻擊者帶來新的攻擊途徑，因此必須在每一層設計考慮安全性。恩智浦eIQ代理型人工智慧框架以安全為核心設計，將包含多項防護機制，以防範提示注入攻擊（prompt injection attack）、對抗性輸入（adversarial input）、模型偽裝（model spoofing）等威脅。透過整合這些軟體層級防護與恩智浦邊緣智慧硬體的先進安全機制，例如安全啟動（secure boot）、執行期間隔離區（runtime isolation zone）和硬體信任根（hardware root of trust），恩智浦能夠在資料完整性、安全性和彈性至關重要的應用環境實現安全部署。

恩智浦亦同步推出全新eIQ AI Hub，這是基於雲端的開發者平台，能即時存取邊緣AI開發工具。開發者可以立即使用最新工具和功能，更快地建立原型，包括部署至雲端連接的硬體開發板以獲得實際效能報告，同時仍保留本地端部署（on-premise）。資深開發者可以受益於簡化的轉換和效能調校流程，而新進開發者則可以依靠自動化工作流程來簡化步驟。

更多太報報導

台灣拚雙位數市佔！Moto 摺疊機Q2 登台迎戰三星、記憶體之亂價格hold得住

【記憶體之亂】都是AI惹的禍？ 各位「無差別消費電子降規」時代來了!

【一文看懂】黃仁勳CES開釋物理AI 你懂了沒? AI要從螢幕走出來、台灣站在最好的位置