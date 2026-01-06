恩智浦5奈米S32N7上陣！S32N79已送樣、博世首發佈署

恩智浦車用平台。資料照



車用半導體大廠恩智浦（NXP）宣佈推出S32N7高度整合處理器系列，採用與S32N55相同的5奈米製程基礎，開啟汽車製造商數位化車輛核心功能的全新時代，涵蓋動力系統、車輛動力學、車身、閘道器與安全等領域，進而降低系統複雜度，並大幅釋放AI驅動的創新潛能。S32N7系列中功能最完整的S32N79型號目前已向客戶提供樣品。

S32N7系列處理器旨在將軟體與資料整合至車輛核心的單一集中式樞紐，同時確保卓越的安全性和可靠性。此全新處理器系列透過減少數十個硬體模組，並大幅提升配線、電子和軟體的效率，協助汽車製造商大幅簡化車輛架構，並降低總擁有成本最多達20%。

透過智慧集中化，汽車製造商能夠在整輛汽車擴展AI驅動的創新基礎，加速軟體商業模式的發展，並實現諸如個人化駕駛、預測性維護與虛擬感測器等智慧功能。S32N7系列提供高效能資料骨幹網路，確保未來升級到最新人工智慧晶片的路徑，無需重新設計車輛架構，幫助汽車製造商持續打造差異化優勢。

S32N7專為軟體定義未來而設計，透過將車輛核心功能數位化，重新定義車輛架構，實現軟硬體能夠在不同車型和品牌間彈性擴展。集中管理軟體能夠加速開發流程並降低總擁有成本。憑藉對核心車輛資料的存取能力與強大的運算效能，S32N7系列將成為下一代移動的中央人工智慧控制樞紐。

博世（Bosch）為首家在其車輛整合平台部署S32N7的業者。恩智浦與Bosch共同開發參考設計、安全架構、硬體整合以及專家支援計劃，為早期使用者加速系統部署並降低整合難度。

博世移動事業群運算強化事業部資深副總裁Matthias Breunig表示，與恩智浦在S32N7處理器系列緊密合作，充分展現雙方如何結合領先的半導體技術、深厚的系統研究以及最高安全標準。隨著首批恩智浦S32N7晶片推出即同步提供Bosch ECU樣品，為客戶提供顯著開發優勢，確保下一代車載電腦能夠快速部署並實現卓越效能。

恩智浦半導體車用處理器副總裁Robert Moran表示，全新S32N7處理器系列重新定義移動運輸，其創新不僅在於資訊娛樂和自動駕駛，更是深入至車輛核心功能，對OEM廠商而言，可簡化流程和節省成本。對駕駛者而言，車輛能夠預見每個需求，帶來高度直覺的駕駛體驗。

S32N7系列提供可擴展的產品組合，包含32款相容型號，在系統單晶片（system-on-chip；SoC）整合應用運算、實時運算、高效能網路連接、硬體隔離技術、AI以及資料加速功能，同時滿足車輛核心對於即時性、安全性和可靠性的嚴格要求。該系列為恩智浦S32汽車處理平台的核心要素，旨在加速向智慧化下一代車輛的轉型。

