恫嚇日本、孤立台灣！美媒揭中共「筆桿子加槍桿子」A計劃

中共2025年九三大閱兵，總書記習近平搭乘轎車觀閱士兵與武器。路透社



中共近期對台加強「文攻武嚇」，與日本的關係亦陷入緊張狀態。美國媒體週三（11/19）透露，北京正在利用「筆桿子加槍桿子」策略孤立台灣，企圖達到不戰而屈人之兵，而此舉源於北京認為美國在台灣議題相對保持沉默，為其提供戰略契機。

中國官媒央視日前在黃金時段播出歷史劇《沉默的榮耀》，歌頌在台灣為「統一」事業殉難的共產黨特工後，《華爾街日報》引述知情人士透露，官方已另外發出命令，要求國有戲劇團只能演出戰爭題材的劇作，其他類型的劇目則已全數遭拒。

而當日本首相高市早苗7日表示「台灣有事」可能構成出動自衛隊的「存亡危機事態」後，中國駐大阪總領事薛劍在社群媒體揚言「斬首」的發文震驚世界。但接近北京決策層的人士表示，這是一場精心策畫且經官方授意的行動，以試探日本的決心。

中國海警船近日多次進入釣魚台海域，日本戰機亦曾緊急攔截在與那國島附近盤旋的中國軍用無人機，當地也是距離台灣最近的日本島嶼。

《華爾街日報》引用中共已故前領導人毛澤東「槍桿子和筆桿子結合起來」的說法，指上述都是中國加強對付台灣的策略，即利用自身對媒體和文化傳播的鐵腕管制來塑造國內輿論，同時打擊支持台灣的力量以孤立台灣。

知情人士透露，中國的這項策略被稱為A計劃，其目標是在不動武的情況下，讓台灣在經濟、外交和心理上都處於無法承受的境地，進而使與中國談判成為唯一可行的選項。同時，這項策略背後也隱藏著軍事接管的B計劃。

報導認為，此舉源於北京方面察覺到美國對台灣議題相對保持沉默，為中國提供戰略契機。美國總統川普（Donald Trump）曾宣稱，公開承諾是否協防台灣將會削弱他與中國國家主席習近平的談判地位。

而北京的精心謀劃似乎也反映出，中國擔心在爭取台灣民心的爭奪戰方面已接近失敗。近期民調顯示，約6至7成的台灣人只認同自己是台灣人。知情人士透露，北京方面認為台灣的國族認同正在不斷鞏固，這解釋了為什麼「筆桿子」帶有如此特定的歷史意圖。

分析人士將中國的舉動形容為一項協調行動，旨在使北京的內外目標保持一致。該策略透過動員國內民眾為可能的鬥爭做準備，同時切斷台灣在國際上的支持，企圖製造足夠壓力以迫使達成政治解決方案。

「這已成為新常態」，前立委、華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁指出，中國此舉能在其展開任何軍事行動之前，就讓國內民眾做好準備，並向外部表達決心，塑造心理戰場。

