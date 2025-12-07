恫嚇日本？準備軍演？ 中國「遼寧號」航艦進入西太動態須留意
〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本防衛省今日發布訊息指，中國「殲-15」艦載戰機昨(6)日向日本F-15戰機雷射照射，抨擊中方此舉為「危險行為」並強烈抗議。值得留意的是，中國這批「殲-15」戰機，是從甫進入西太平洋的「遼寧號」航艦起飛。在日中關係趨於緊繃、我國國安人士示警中國可能於13日對我國進行針對性軍演之際，遼寧號動態格外受矚。
日本防衛省今日凌晨表示，中國2架次從遼寧號航艦起飛的「殲-15」戰機，在昨日下午4時32分至35分、晚間6時37分至7點8分間，於沖繩島東南方的國際水域上空，用機載雷達間歇照射日本F-15戰機。日方宣稱，中國「殲-15」戰機已侵犯日本領空，因此日本F-15戰機正採取應對措施，除對此深表遺憾，也向中國提出強烈抗議。
另外，根據日本防衛省統合幕僚監部資訊，中國「遼寧號」航艦與3艘作戰艦艇，昨天通過宮古海峽後，在日本沖繩島以南、宮古島以東，以及沖大東島以西270公里處活動。日本自衛隊派出海、空兵力嚴密監控。
值得注意的是，在日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，隨即引發中國強烈反彈，並於諸多層面向日本施壓。另外，我國國安人士上周評估，在中日關係緊張之際，不排除中國會在13日的南京大屠殺國家公祭日，對我國發動「聯合利劍-C」軍演，也使得遼寧號動態受到關注。國安局長蔡明彥上周表示，我方料敵從寬，不排除任何可能性，每年11月到12月本來就是中共軍演熱季，對中共來講，只要把例行的聯合戰備警巡，以及遠海長訓的這些常態性演習做個包裝，再提供特定演習代號就可以變成針對性演習。
更多自由時報報導
高度敵意！中國殲-15雷達照射日本F-15 日方連夜強烈抗議
俄國龐大兵源從何來？ 跨國媒體調查揭密
獨家》國防部刪除軍醫中將延役到62歲限制 蔡建松局長首位適用對象
美國出售IBCS系統給丹麥 軍政界盛傳：下一個出售對象就是台灣
其他人也在看
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 160
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 12 小時前 ・ 133
郭正亮：美國因「戴維斯窗口」不敢開戰 台獨之路己成死路
前立委郭正亮昨（6日）預言台獨之路已經是死路，主要原因在於美國供應鏈供給不上西太平洋任務需求，美國在西太平洋軍力暫時處於落後的局面，所以美國不能和中國大陸開戰，意即美軍前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）提出的「戴維森窗口」出現了。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 29
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 17 小時前 ・ 171
共軍「百艦齊發」大規模部署東亞海域 總統府籲中方克制｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國，應該克制行為。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 43
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 20
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 13 小時前 ・ 62
蕭美琴宜蘭行被疑假視察真輔選 他看「林國漳背心字樣」批：拿國家名氣操作選舉
副總統蕭美琴5日在民進黨宜蘭縣長候選人林國漳陪同下，前往宜蘭礁溪金柑果園視察生產和經營狀況，此行被在野黨質疑目的是「假視察真輔選」。對此，媒體人黃揚明在網路節目《週末大爆卦》中直批，原來行政院是會聘請宜蘭縣長候選人擔任政務顧問的，「民進黨拿國家名氣進行選舉操作，相當過份。」黃揚明指出，林國漳視察時穿著的背心上寫的並非「宜蘭縣長參選人」，而是「行政院政務顧問」......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 12
高雄有望綠地變藍天？吳子嘉曝民進黨若派「這人」參選：柯志恩當選機會破5成
2026年民進黨高雄市長初選戰火越燒越旺，上周末四位參選人全力催票，邱議瑩率先打出「場面牌」，號稱動員逾5萬人，前行政院長蘇貞昌等綠營大咖也到場站台。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《新聞千里馬》表示，高雄市長選舉中，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性；若民進黨提名賴瑞隆，柯志恩的當選機率就過了5成。首先討論綠營台南市長選情，吳子嘉指出，台南一個西......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4
鯛魚排烏龍公布懲處！衛生局長僅口頭告誡 副局長等6人被記過
高雄市府針對日前「台灣鯛魚排」檢驗出動物禁藥的烏龍事件，完成相關人員究責。衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁則嚴厲告誡黃志中全面檢討錯誤、改善流程，並禁止再犯。此外，涉及此案的多名衛生局人員，包括副局長、主任秘書、科長及股長等，皆被記過處分，已離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理也被記過，至此，懲處最高層級只到副局長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
川普新版《國安戰略》高度重視台灣！要求日韓「調漲軍費」、明確將「防衛台灣」列為印太戰略最優先課題！
新版《國家安全戰略》，指出維持軍事優勢、避免台海爆發衝突，是美國印太政策最重要任務，美方將打造能在第一島鏈「任何地點」阻止侵略的軍力...放言 Fount Media ・ 23 小時前 ・ 1
高市早苗惹怒中共 對日軍演地點「恐怕在釣魚台」：局勢全面升溫！
日本首相高市早苗延續前任安倍晉三的安全政策，先前重申「台灣有事即日本有事」，引發中國外交部強烈抗議，甚至呼籲中國公民暫勿前往日本，使中日關係急速升溫。國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，高市談話後的立場一度轉折，但她後續再度提及《舊金山和約》與台灣地位，引爆北京敏感神經，使台灣與周邊海域再次成為中日政治角力焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 5 小時前 ・ 18
川普版「國安戰略」8度提台灣！顧立雄：印太和平穩定是美國最核心利益
美國川普政府公布新版「國家安全戰略」報告，提及台灣多達8次，並強調嚇阻台海衝突是優先事項。對此，國防部長顧立雄今（6）日表示，可以很清楚知道，印太區域和平穩定還是美國最大的核心利益，美國急於推動，印太周邊國家偕同產生有效的集體嚇阻，而台灣也要強化自我防衛能力跟決心。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 29
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
調查1年！美紅海「誤擊友軍」事件正式報告：船員疲勞、作戰系統缺陷
[Newtalk新聞] 發生在2024年12月22日，美國海軍提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「蓋茨堡號（USS Gettysburg，CG-64）」，錯誤判斷執行任務結束返回「杜魯門號（USS Harry S. Truman，CVN-75）」航艦的2架F/A-18戰機為敵方威脅，連續發射2枚標準飛彈（SM系列）的「誤擊友軍」事件，經長達將近1年的調查，最新調查報告出爐，指向美軍在高強度作戰環境下的識別與協調漏洞。 該「誤擊友軍」事件造成一架戰機被擊落、兩名飛行員緊急彈射逃生；另一架戰機險些中彈並最終墜毀海中。被第一枚飛彈擊中的戰機飛行員事後向調查人員表示「生命如走馬燈閃現眼前」。據傳當時還有第3架F/A-18戰機遭鎖定，但巡洋艦未執行發射程序。F/A-18每架造價約6,000萬美元，此次事件造成總損失逾1.2億美元。美國中央司令部（CENTCOM）第一時間定調「明顯友軍誤擊」。詳細調查於12月4日發布，揭露船艦通訊系統故障、船員疲勞及指揮官情勢認知不足等問題。 事件源於伊朗支持的葉門胡塞武裝組織（Houthi movement）自2023年10月以色列與哈瑪斯新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
史上最危險 !? 美重大轉向 發布新國安戰略 全面遏制中國、歐洲挨罵了
[Newtalk新聞] 美國白宮於 12 月 5 日正式發布《2025年國家安全戰略》（NSS-2025），被外界解讀為川普政府在冷戰後外交政策上的一次重大轉向。新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 根據 X 帳號 @cskun1989 的分析，NSS-2025 首次在官方文件中全面否定過去 30 年的對華接觸政策。該帳號指出，文件稱美國過去試圖透過開放市場將中國納入國際規則體系的做法「徹底失敗」，反而促成中國經濟與國力增長，並將其力量用於自身利益。文件將中國定義為印太地區及全球經濟安全的核心競爭對手，指稱中國在低收入國家建立製造體系、透過「第三國出口」規避關稅，以及推動產業補貼和技術擴張，構成對美國的「系統性挑戰」。 新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521 分析指出，NSS-2025提出要「重設對華關係」，核心原則包括互惠、公平與供應鏈重構，並呼籲將核心科技產業回流美國。文件明確指出台灣是第一島鏈的最後防線，新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 2
挺黃呂涉違集遊法遭傳喚 朱立倫：憲法保障人民權利
台北市 / 綜合報導 台北地檢署偵辦 大罷免的 不實連署案，今年4月搜索約談時任的，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，當時的黨主席朱立倫曾發出動員令，呼籲黨 工 職人員到場聲援，還喊出要守夜，遭到警方七次舉牌驅離，並以違反集會遊行法函送法辦！北檢今（5）日以被告身分，傳喚朱立倫以及國民黨前發言人楊智伃進行說明， 朱立倫在 庭訊後強調，是在遵循憲法對人民權利的保障，也會堅持憲法規定的集會遊行保障。國民黨前主席朱立倫VS.記者說：「(被檢方傳喚有要講什麼嗎)，(覺得是秋後算帳嗎)，謝謝謝謝，謝謝啊。」保持微笑沒有正面回應，上個月才剛卸下國民黨主席職務，朱立倫今（5）日現身北檢，在律師的陪同下，以被告的身分遭傳喚說明，庭訊只花了短短半小時。國民黨前主席朱立倫說：「我們都是執行憲法，對人民權利的保障，我們會堅持中華民國憲法，規定對集會遊行的保障。」即使被告還是堅定立場，會被告就是4月17日，北檢偵辦罷免案不實連署，搜索時任國民黨台北市黨部，同步約談主委黃呂錦茹。主席朱立倫發出動員令，除了主席身先士卒，包括台北市長蔣萬安，桃園市長張善政，立委王鴻薇謝龍介都到場，大批聲援群眾擠得水洩不通，但北檢是集會遊行禁制區，警方舉牌警告了七次命令解散，台北市警中正第一分局長(04.17)說：「朱立倫先生，謝龍介先生，楊智伃小姐，警方依集會遊行法，舉牌警告。」蔣萬安講完話就離開，雖然謝龍介一度起身，要大家散步就不是集會，但不肯散去已經被蒐證，和朱立倫前發言人楊智伃，都涉嫌違反集會遊行法，被警方函送法辦偵查庭首開，謝龍介因為立法院公務請假，其餘兩人訊後請回，朱立倫，朱立倫認為這趟來是履行，中華民國憲法對人民集會遊行的保障，楊智伃也發文表示，站在北檢是為了國家，民主自由公平正義發聲，兩人言論會不會被檢方認定，犯後無悔意最終司法會給答案。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚
社會中心／王毓珺 嚴凱 台北報導還記得在今年4月時，國民黨因為不滿檢方偵辦幽靈聯署案，時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢聲援黃呂錦茹、衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦，今天（5日）檢方傳喚朱立倫跟前國民黨發言人楊智伃到案，朱立倫開完庭表示，當時是執行憲法對人民權利的保障。一下車，大批媒體就圍了上前，前國民黨主席朱立倫，一身西裝筆挺，打著領帶，現身北檢。記者vs.前國民黨主席朱立倫：「這是秋後算帳嗎，好你們辛苦了，謝謝。」只見朱立倫，一臉輕鬆表情，始終帶著微笑，陪同在一旁，身穿白色西裝外套的，是國民黨前發言人楊智伃，兩人同時被檢察官傳喚，短短偵訊半小時後，朱立倫離開地檢署，強調集會遊行是憲法給的保障。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）前國民黨主席朱立倫：「今天我們是來履行，中華民國憲法，對於人民集會遊行的保障，我們都是執行憲法，對人民權利的保障，我們堅持中華民國憲法規定，對集會遊行的保障。」時間回到今年4月17號，國民黨不滿地檢署，連日重辦罷免綠營立委案，國民黨地方黨部陸續遭到搜索，各黨部主委被約談。時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢抗議、聲援黃呂錦茹，還衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）律師包盛顥：「集會遊行經過主管機關，依法命令解散但不解散，號召或是指揮的主嫌，可能會構成犯罪，如果法院認定犯罪事實判決有罪，最重可以處兩年有期徒刑。」同樣涉案的國民黨立委謝龍介，因為立院公務請假，將擇期傳喚到案說明。原文出處：朱立倫、楊智伃違反集遊法 北檢首度傳喚說明 更多民視新聞報導國民黨智庫董事長交接 朱立倫：鄭麗文一定有很多新的創意藍智庫交接鄭麗文卻「找不到執行長」 藍委吃驚：還沒搞定？最新／417包圍北檢案 楊智伃、朱立倫今被傳喚說明民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話