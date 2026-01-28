恫嚇景美夜市攤商討保護費 北檢起訴3嫌求刑1年

（中央社記者謝君臨台北28日電）台北市18歲黃姓男子去年涉嫌夥同20歲徐姓、馮姓友人，向景美夜市5家攤商索討保護費。北檢今天依恐嚇取財未遂等罪起訴3人，具體求刑1年以上，並另案通緝涉案的李姓男子。

台北地檢署起訴指出，黃男與李男於民國114年9月3日19時許，騎車前往台北市景美夜市，對海產店楊姓攤商恫嚇：「你們在這裡做這麼久了，現在換我們來做了，不然你們每個月看多少給我們」、「下週會再過來」等語。

根據起訴，黃男另於去年9月6日19時許，夥同徐姓、馮姓男子及17歲陳姓少年開車前往景美夜市，向麵店、牛排店、海產店及麻油雞攤商恫嚇：「我們年輕人也想要做，現在看你們是要搬離開這邊做，還是看你們每個月給我們多少錢」、「若不繳交保護費，生意要換別人來做」等語。

檢察官調查後，依涉犯刑法妨害秩序、恐嚇取財未遂罪嫌，起訴黃男、徐男、馮男。此外，黃等人涉嫌夥同陳姓少年犯案，檢察官也建請法院依兒童及少年福利權益保障法規定，加重其刑至二分之一。

檢察官認為，黃等3人所為造成社會恐慌與不安，經各大媒體廣泛報導，成為社會矚目案件。為維護社會治安與司法公信力，建請法院科以較嚴厲的刑罰，對3人具體求刑1年以上。至於陳姓少年則移送少年法院處理。（編輯：林恕暉）1150128