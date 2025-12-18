恫嚇烏克蘭與北約？ 俄羅斯「榛果樹」極音速飛彈進駐白俄

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在結束烏克蘭戰爭的談判進入關鍵階段之際，白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)18日表示，俄羅斯已將其具備核武能力的最新型「榛果樹」(Oreshnik)高超音速(極音速)中程彈道飛彈系統，部署至該國境內。魯卡申柯表示，榛果樹飛彈已於17日抵達白俄，並開始進入戰備值勤狀態。他並未說明部署的數量，也未提供其他細節。俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)17日也表示，榛果樹飛彈將於本月進入戰備狀態，但也未透露更多訊息。普廷是在與俄國高階軍事將領會面時發表上述說法，並警告稱，若烏克蘭及其西方盟友在和平談判中拒絕克里姆林宮的要求，莫斯科將尋求擴大在烏克蘭的既有戰果。美國總統川普已展開積極斡旋，試圖終結自2022年2月俄國全面入侵烏克蘭以來將近4年的戰事，但由於莫斯科與基輔之間高度對立，談判陷入困境。此前，俄羅斯已將戰術核武部署至白俄境內。白俄領土曾被用作2022年2月全面入侵烏克蘭的發起地。魯卡申柯曾表示，白俄境內部署有數十枚俄羅斯戰術核武。俄羅斯於2024年11月首度測試搭載傳統彈頭的榛果樹飛彈，攻擊烏克蘭一座工廠。普廷曾誇稱該型飛彈無法被攔截，並警告西方，若允許基輔使用長程飛彈攻擊俄國境內目標，俄方下一步可能會對其盟友動用榛果樹飛彈。普廷聲稱，榛果樹的多枚彈頭能夠以最高10馬赫的速度俯衝而下，且無法攔截；若以傳統彈頭進行多枚齊射，其破壞力可媲美核武攻擊。俄羅斯國營媒體更宣稱，該飛彈僅需11分鐘即可抵達波蘭的一座空軍基地，17分鐘即可打到位於布魯塞爾的北大西洋公約組織(NATO)總部。在飛彈命中目標前，外界無法得知其搭載的是核彈頭還是傳統彈頭。中程飛彈的射程介於500至5500公里之間。這類武器曾依據1987年簽署的「中程核飛彈條約」(INF Treaty)遭到禁止，但華府與莫斯科已於2019年退出該條約。2024年12月，普廷與魯卡申柯在簽署一項安全協議時曾表示，即使榛果樹飛彈仍由俄國控制，莫斯科也將允許明斯克選擇打擊目標。他還強調，若飛彈用於攻擊距離白俄較近的目標，則可搭載更重的酬載。2024年，克里姆林宮公布修訂版的核武準則，指出任何國家對俄國發動、且獲得核武國家支持的傳統攻擊，都將被視為對俄國的聯合攻擊。這項威脅顯然旨在嚇阻西方允許烏克蘭使用長程武器攻擊俄國，並被視為大幅降低俄國動用核武的門檻。修訂後的俄羅斯核武準則同時也將白俄納入核保護傘之下。

