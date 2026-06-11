恬娃胞弟腦死器官全捐！神似謝霆鋒原想出道 曝與傅子純「1共通點」

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娛樂中心／綜合報導

傅子純7日因「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲，各界紛紛發文哀悼。恬娃（范月娟）回憶起胞弟多年前同樣在馬偕醫院走完人生最後一程，忍不住感嘆：「閻王要人三更死，絕不留人過五更。所以活著的每一位麻吉家人，一定要好好珍惜每分每秒的相處，共勉之。」

傅子純驟逝震驚外界。（圖／翻攝自傅子純臉書）

恬娃家中有7個孩子，她排行第二。她透露小弟外型神似謝霆鋒，原本也打算進入演藝圈發展，卻在退伍後因未戴安全帽騎車發生車禍，導致腦死，家屬最終決定捐出其全身器官。她表示，這起意外讓她至今仍心痛不已，不過小弟遺愛人間的選擇，也讓她覺得對方仍以另一種形式活著。

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恬娃回憶胞弟多年前車禍腦死，同樣病逝於馬偕醫院。（圖／翻攝自恬娃臉書）

如今傅子純同樣病逝於淡水馬偕醫院，勾起恬娃這段回憶，淚流不止。她表示傅子純優秀、善良又有才華，呼籲外界珍惜與親友相處的每一刻。

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