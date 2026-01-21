「恭喜中台積電股票！」他接電話愣：真的嗎？ 萊爾富福袋再開大獎

生活中心／賴俊佑報導

萊爾富福袋抽出第二位台積電股票得主，獎落新北。(圖／萊爾富提供）

比中尾牙大獎還爽！萊爾富馬年福袋今(21)日抽出第二位台積電股票幸運得主，中獎編號為「0、0、6、9、7、3、1」，萊爾富現場call out台積電股票得主，驚喜表示「真的嗎？」，依14日台積電收盤價計算，每張股票市值約174萬元；另外，新光三越推出限量4,500份的「馬躍新境 好運福袋」，大獎包括機票、鑽戒、按摩椅，2月3日起開搶。

買超商福袋中台積電股票 得主驚呆：真的嗎？

萊爾富於今(21)日下午3點，在官方 Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行第二次公開直播抽獎，吸引大量粉絲同步在線觀看。本次順利抽出第2名「台積電股票」幸運得主，中獎抽獎編號為「0、0、6、9、7、3、1」，獎落於新北市中和區的「萊爾富北縣興南店」。

萊爾富直播現場call out這名台積電股票得主，對方語氣相當冷靜，經確認活動資訊後才驚呼「真的嗎？」，而且這位中獎者表示他只登錄1張發財卡，沒想到幸運中獎，幫自己包紅包。

萊爾富去年首創推出「發財卡、福袋、福箱抽股票」，今年活動再升級，不僅抽台積電股票，更加碼輝達（NVIDIA）股票，打造超商通路少見的高價值投資型獎項。萊爾富今年春節檔期共發行4款「春節福袋」商品，從最低100元的馬年發財卡到799元的福袋，都可以抽台積電、輝達股票，發財卡、福袋總數量約110萬組。

新光三越「馬躍新境 好運福袋」大獎包括鑽戒、機票。(圖／新光三越提供）

新光三越福袋限量4500份！大獎鑽戒、機票

新光三越攜手紙雕藝術家成若涵跨界合作，透過紙雕意象展現躍動、轉運與新局開展的祝福寓意，推出全台限量4,500份的「馬躍新境 好運福袋」，會員只要扣100點並使用skm pay支付1,000元，即可於2月3日至2月6日每日上午10點起於新光三越APP上依北、中、南分區波段開放搶購！

而全民最受關注的福袋大獎，新光三越將祭出6組頂奢床墊、16顆鑽、5台按摩椅、9台機車、11組機票、10組遊輪行、14支手機、近150組住宿券等共4,500項豐富好禮，各店大獎包括：台北南西店「長榮航空－台北米蘭皇璽桂冠艙來回雙人機票」（價值66萬）、台中中港店「林曉同交織一克拉鑽戒」（價值52萬）、台北信義新天地「SIMMONS Black Natalie 娜塔莉（182x212 cm，上墊）」（價值41萬）等，就是要讓消費者用一袋福袋，為新年開啟翻轉運勢的第一步！

