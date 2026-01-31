恭喜你沒升官！南韓上班族「逃避升遷」 開10個主管缺僅2人應徵…

韓劇《金部長的夢想人生》，主角金部長在升遷落空後，開始尋找人生的意義。翻攝JTBC官網



據南韓媒體今天（1/31）報導，南韓上班族的「逃避升遷」傾向越來越明顯，甚至有公司每10個主管缺，僅有2人應徵，評論認為，背後原因包括經濟成長停滯，以及零工經濟的趨勢興起，如果企業要培養管理人才，應提供更合理的報酬。

據韓媒《中央日報》報導，去年底的韓劇《金部長的夢想人生》引發話題，劇中在大企業擔任部長（中階主管）的金洛洙，在期待已久的高階主管升遷落空後，退休回到家中，妻子的一句「辛苦你了，金部長」，撫慰了他25年的職場辛勞，此後金洛洙才開始尋找人生的真正意義。

然而，在真實的南韓職場中，許多上班族還沒當到部長職位，就已開始「迴避升遷」（Conscious Unbossing），一名上班族尹成賢（化名）受訪表示，去年收到公司的人資部門通知，他被列為升遷對象，但尹成賢認為，升遷的弊大於利，反而去詢問人資：「可以不要升遷嗎？」

在他的要求下，人資只好將尹成賢的考績降級，人資部門人士透露：「迴避升遷的案例，確實越來越多，讓我們很苦惱。」現代重工的工會，也在去年的勞資談判中，要求公司確認勞工享有「升遷拒絕權」，再度反映出許多員工對升遷的抗拒心理。

統計資料顯示，約有22.1%的南韓上班族表示，如果沒有擔任主管職，會感到不安，但「不會感到不安」的比例，卻高達47.3%。排斥擔任主管的原因包括：工作量恐大幅增加、不想承擔團體績效責任、不想對屬下的成長負責。

韓國電力公社的子公司KPS，2024年初舉行基層主管升遷考試，競爭率僅0.2比1，換句話說，每10個主管缺，僅有2人應徵。

報導指出，現代社會重視工作與生活的平衡，即便升遷後薪資增加，與過去的高成長時代相比，實質報酬明顯縮水，另外，現在許多人透過跑外送、經營YouTube頻道，作為副業收入，或是投資海內外股市，升遷不再是增加收入的唯一管道。

市場研究機構Business Research Insight指出，全球的「零工經濟」市場規模，將從去年的5822億美元，增加至2034年的2兆1784億美元，年均成長率達16%左右。

韓國勞動教育院教授全以榮（전이영，音譯）分析：「隨著經濟成長停滯、升遷報酬縮水、終身雇用觀念瓦解，迴避升遷的趨勢也越來越明顯，個人選擇應該受到尊重，但為了避免企業生產力下滑，應該建立更公平、合理的報酬體系。」

