恭喜佳娜生了！祖雄宣布二度當爸得子激喊：「一家四口」的新旅程

娛樂中心／台北報導

祖雄再度當爸。（圖／翻攝自臉書）

馬來西亞男星祖雄和烏克蘭女星佳娜結婚後，於2024年初生下女兒「內內」，今年4月底更宣布懷第二胎好消息。他7日清晨在社群網站興奮證實，老婆已平安產下二寶，「歡迎你，季季。」

祖雄7日在社群上開心宣布二兒子「季季」誕生，寫下：「11月7日早晨，二兒子『季季』順利報到！媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姐姐啦。」流露滿滿幸福與感動。

祖雄宣布佳娜順利產子。（圖／翻攝自IG）

他也對一路以來關心他與家人的粉絲及朋友致上謝意。「謝謝大家一路以來的祝福與關心，接下來我們就是『一家四口』的新旅程。」祖雄表示，對新生命的到來充滿期待，「歡迎你，季季，你的到來一定會讓我們的家庭更精彩！」再度沉浸新手爸爸的喜悅。

