恭喜台語歌手當爸了！陳昶均結識1年閃婚生女 愛妻竟是徐亨「女兒」
記者徐珮華／台北報導
台語歌壇「杏壇歌手」陳昶均去年10月結識愛妻陸依秀（衣袖）後，短短1年1個月相戀、閃婚、生女，昨（24）日清晨迎來重達2500多公克的愛女，甜喊「現在一家三口真的幸福洋溢」。今年3月推出第2張台語專輯《一夜情愁》的他人生全面升級，計畫明年3月回加拿大補拍婚紗、6月舉辦喜宴，笑說：「一切都來得太快太突然，但都是最好的安排。」
陳昶均與衣袖緣分始於去年10月，衣袖原本陪爸媽報名陳昶均的歌唱班，卻因為爸爸第一堂課臨時無法上課，改由她代理上陣。沒想到這堂課直接改變一生，陳昶均第一眼就覺得她氣質佳、做事俐落，隔月便聘請她擔任助理，處理文書與拍攝紀錄，朝夕相處下感情迅速升溫。
陳昶均坦言衣袖爸爸起初不太諒解，為了讓長輩安心，他立刻在12月買下一克拉鑽戒求婚。只是公證結婚、拿到證書後，又換成自己爸媽不開心，覺得結婚竟然完全沒講，陳爸爸甚至整整一年沒跟他說話。直到上週日陳爸、陳媽和小倆口一起坐下吃飯，一年的心結才終於化解，愛女誕生後也獲得長輩滿滿祝福。
陳昶均坦言直到衣袖害喜，兩人才驚覺肚子裡已有愛情結晶。而衣袖罹患再生不良性貧血，醫生考量自然產風險，原安排明日剖腹，沒想到昨日清晨竟突然開始有產兆，陳昶均急忙開車載愛妻衝往醫院，停好車趕回產房時，居然已聽到女兒哭聲，當下激動地瞬間落淚。
由於兩人閃婚過程極快且秘而不宣，陳昶均還特別安排衣袖在新專輯國語歌〈幸福的四季〉MV擔任女主角，在MV裡「先嫁給他」一次。女主角的爸爸由徐亨飾演，等於替衣袖提前圓了一場甜蜜婚禮。
