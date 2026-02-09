恭喜商周CEO學院多家學員及合作企業，榮登《商業周刊》AI創新百強

《商業周刊》近期舉辦首屆「AI創新百強」競賽，從跨產業、數百件企業案例中，選出最具商業價值、真正把AI用進經營核心的百大典範。

這份榜單，讓我們看見AI應用落地的重要性更甚以往。有越來越多企業，用AI改變了做生意的方式。

我們特別感到驕傲的是：

本屆AI創新百強中，有多家企業，正是商周CEO學院的學員及合作企業。

恭喜以下學員及合作企業：

鴻海精密工業

中國信託商業銀行

和碩聯合科技

玉山商業銀行

旭榮集團-旭寬企業

東和鋼鐵

公勝財富管理顧問

毛寶

富采控股

研華

聚賢研發

美德醫療集團

艾普特科技

大數據

麗嬰國際

大成集團-達能資訊

日勝生活科技

優織隆企業

全國電子

CloudMile萬里雲

晶華國際酒店

信義房屋

國泰人壽保險

光寶科技

佳世達科技

中鋼公司

和泰汽車

友達光電

仁寶電腦工業

台灣人壽保險

中華郵政

中華電信

格上汽車租賃

這份名單，橫跨金融、電子、製造、醫療、民生消費與雲端服務，背後透露的不是產業差異，而是一個共同特質：

這些企業，都已經把AI視為經營者的必修題，而非IT部門的加分題。

▋AI真正的門檻，從來不在技術

有人讓AI進入銷售、庫存與營運預測，直接影響決策節奏；也有人已經開始思考，如何用AI打造對手難以複製的長期壁壘。這些選擇，都需要經營者願意承擔短期的不確定，為長期競爭力先走一步。

多數企業都「會用AI」，但只有少數企業，敢讓AI進入核心決策。在本次「AI創新百強」中，評審一致指出，真正拉開差距的，從來不是工具，而是三件事：

1. 是否願意扎實做數據基本功

2. 是否敢讓AI影響關鍵決策

3. 最重要的——領導者是否有「非做不可」的決心



這也是為什麼，即便在資源、規模各異的情況下，仍能看到傳產、金融、科技企業，同時站上百強榜單。

▋為什麼，這些企業會走在前面？

商周CEO學院長期陪伴企業主學習，我們越來越清楚一件事，能夠從商業競爭中勝出的關鍵，不僅是資訊，更是判斷力與決心。當CEO在乎，組織就會走得快。

不論是資金充沛的電子業、金融業，或是拚「活下來」的傳統產業，真正的重點不是規模，而是經營者是否願意：

1. 正視轉型的痛

2. 接受短期數字不好看

3. 為未來三到五年的競爭力，先下決心

商周CEO學院，聚集的是一群願意把問題攤在桌面上的經營者。



他們對關鍵決策反覆思辨、拆解錯誤、校正方向；不只關心「現在怎麼做得更好」，也不斷追問：「三年後、五年後，我的企業憑什麼還在牌桌上？」

他們也在各項課程中，與百億級企業主共學成長策略，從失敗個案中提前看見風險輪廓，並為下一輪的人才戰、轉型戰、AI戰，建立真正可落地的判斷力。



正因如此，我們在「AI創新百強」的名單中，看見了這麼多熟悉的名字，不是因為巧合，而是因為他們本來就走在前面。



再次恭喜所有榮登「AI創新百強」的企業。

你們的成績，不只是企業的榮耀，更是台灣產業邁向AI深水區的重要里程碑。

文/商周CEO學院