恭喜嚴爵升格當爸！女兒順利誕生 公布愛女名字

【緯來新聞網】曾以〈好的事情〉、〈暫時的男朋友〉走紅歌壇的嚴爵，自2017年與相信音樂約滿後便選擇退居幕後，並於2020年創立「鮪魚肚影音」當起老闆，旗下歌手陳華更憑〈想和你看五月的晚霞〉締造驚人流量。除了事業有成，嚴爵在2021年與圈外女友「廢貓太太」Jessie結婚後，生活重心轉趨低調，今（13日）他突然在社群媒體發文，宣布愛女「嚴序」平安降臨，升格人父。

嚴爵宣布愛女「嚴序」平安降臨，升格人父。（圖／翻攝自嚴爵臉書）

廣告 廣告

這場求子之路走得並不容易，嚴爵與老婆結婚四年多，曾嘗試自然受孕未果，經歷了兩年的試管療程努力，終於在去年的父親節宣布懷孕喜訊。當時Jessie曾透露懷的是女寶寶，預產期就在今年一月，如今小生命如約而至，讓夫妻倆欣喜不已。嚴爵在文中感性寫道：「你和我出生的那一刻永遠存在，生與死其實都是溫柔的存在，我們從來不是『會消失』，而是『已完成』。」

嚴爵與老婆「廢貓太太」Jessie。（圖／翻攝自嚴爵臉書）

嚴爵在文末特別向愛女喊話：「嚴序，歡迎來到新的世界。我跟廢貓太太非常愛妳喔，孩子。」並署名「Your Dad」，簡單卻充滿力量。雖然嚴爵已明確表示未來不會再回到幕前唱歌，僅會偶爾接私人尾牙或為旗下新人編曲、拍MV，但歌迷見到昔日的「創作王子」如今在人生新階段圓滿完成「爸爸」的角色，紛紛湧入臉書送上暖心祝福，恭喜他迎來最美好的新篇章。

更多緯來新聞網報導

夏宇童新婚露臉！揭愛孫協志6年堅持不認原因 曝「婆婆抱孫」壓力

虎航夏季機票單程未稅799元起 迎普發1萬訂單滿額再送500回饋金