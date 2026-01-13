恭喜嚴爵當爸！進產房首抱愛女感性告白：非常愛妳喔

嚴爵當爸滿臉喜悅。（圖／翻攝自yen423j IG）

創作歌手嚴爵與太太Jessie結婚4年，13日晚間正式升格當爸。他在IG分享女兒出生的喜悅，附上自己第一次抱女兒的溫馨畫面，以及太太初見寶寶時幸福微笑的瞬間。照片中，嚴爵全副武裝進入產房，緊抱小公主的畫面相當溫馨。

嚴爵在貼文中感性寫下：「你和我出生的那一刻，永遠存在，你和我愛過的瞬間，永遠存在，你此刻讀到我的IG這段話，也永遠存在。生與死，其實都是溫柔的存在。我們從來不是『會消失』，而是『已完成』。」

廣告 廣告

提到女兒的名字叫「嚴序」，嚴爵暖心喊話：「歡迎來到新的世界。我跟廢貓太太非常愛妳喔，孩子。YourDad,爵。」他用文字記錄父愛，也感謝這段努力與等待的過程。貼文一出，粉絲與親友紛紛留言祝福：「太棒了，恭喜你們！！！嚴序你好」、「好替你們開心」、「恭喜，好感動喔，嚴太太辛苦了，好好調養身體喲！嚴序生日跟我差一天。」

事實上，夫妻倆過去曾透露，多年來一直希望以自然方式懷孕，但肚皮一直沒動靜，兩年前才轉向試管受孕。今年再次植入後，順利滿四個月，夫妻倆才算安心。嚴爵形容這段歷程「像坐雲霄飛車，有希望也有失落」，太太Jessie也分享孕期點滴，很容易反胃。

更多中時新聞網報導

大學法逾20年未修 教部將與各校討論

《暗戀桃花源》40周年經典回歸 隋棠林依晨登台傳承

MLB》小熊進補 換來火球男卡布雷拉