恭喜成年？「台版 Jennie」孫淑媚慶生照曝光 超扯素顏網全看呆

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲歌后孫淑媚近來話題不斷，去年11月她在高雄流行音樂中心舉辦人生首場大型個唱，驚喜熱跳《like JENNIE》，因此被封為「台版 Jennie」。9日迎來45歲的她，低調慶生照再度成為焦點，近乎零瑕疵的狀態入鏡，被網友狂讚根本新人。

孫淑媚8日提前一天與親友聚餐慶祝生日，她戴著細框眼鏡，身穿黑色內搭搭配條紋襯衫，桌前擺著小巧蛋糕，幾乎不見妝感，整體氣質清新自然。即便照片有燈光柔焦，但她光滑透亮的膚況仍讓不少網友直呼驚人，紛紛留言笑稱「以為是女大生」、「恭喜成年」。

貼文曝光後迅速累積超過1.9萬人按讚，演藝圈好友安心亞、張書豪、吳婉君、蔡詩萍、秀蘭瑪雅、李運慶、丁寧、鄭仲茵等人也紛紛湧入留言區送上祝福，網友更是一面倒狂讚漂亮姐姐。

