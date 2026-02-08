恭喜日本執政團隊勝選 民進黨：高市早苗政策與賴清德相呼應

民進黨中央黨部。資料照。廖瑞祥攝



針對日本今（2/8）日完成之眾議院大選，民主進步黨謹致上誠摯祝賀，恭喜日本順利完成選舉，也恭喜自由民主黨與執政聯盟夥伴日本維新之會取得勝利，獲得日本人民的再度託付。

民進黨祝賀高市早苗首相所領導的執政團隊在選舉中獲得支持，並期待其在完成國會相關程序後，持續帶領日本前行。高市首相在政策上強化日本防衛力量，並延續安倍前首相推動的印太安全與區域合作策略，展現積極作為，其相關立場深受台灣國民關注。

民進黨指出，日本政府所展現的政策方向，與總統賴清德多次強調透過經濟安全與供應鏈合作強化區域穩定、加強與理念相近夥伴合作、共同維護區域和平穩定的治國方向相互呼應。台灣與日本同為民主夥伴，面對快速變動的區域情勢，雙方在理念與責任上具有高度一致性。

廣告 廣告

民進黨表示，台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等核心價值，雙邊在經貿、科技、安全、文化及民間交流等領域長期維持緊密且實質的合作關係。民進黨期待台日關係能持續深化，攜手因應區域與全球挑戰。

民進黨也期盼未來持續與日本各黨保持密切交流與合作，進一步強化台日民主夥伴關係，為印太地區的和平、穩定與繁榮共同作出積極貢獻。

更多太報報導

揭高市早苗大勝3因素！矢板明夫：未來日台關係只會更好

高市早苗選舉大勝 日股週一預料迎漲、債匯有望穩定

快訊／NHK估高市早苗政權贏下三分之二席次 執政聯盟將擁修憲絕對優勢