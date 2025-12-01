恭喜櫻桃姐姐結婚了！小露酥胸「甜嫁交往6年男友」兒童台喜事連發

娛樂中心／綜合報導

兒童台「櫻桃姐姐」徐莘喬與男友愛情長跑6年，上月29日宣布婚訊，並在社群平台公開一系列唯美婚紗照，獲得滿滿祝福。巧合的是相隔1天，「KIWI姐姐」莫允樂也在昨（11月30）日甜嫁圈外男友，兒童台喜事連連，櫻桃姐姐接棒送上祝福：「今日最美新娘，新婚快樂。」

櫻桃姐姐宣布結婚。（圖／翻攝自櫻桃姐姐IG）

櫻桃姐姐分享6月拍攝的婚紗照，畫面中她身穿一字領白紗小露酥胸，與穿著黑色西裝的老公相互依偎，相當甜蜜。她感性告白：「從學生時期牽著手一路走到現在，一起經歷生活的變化、彼此磨合、一起成長，這些年累積的默契與陪伴，讓我們在今年決定攜手彼此，走向人生的下一段旅程。」

櫻桃姐姐與男友交往6年修成正果。（圖／翻攝自櫻桃姐姐IG）

另一方面，KIWI姐姐則在昨日舉辦婚宴，幸福直呼「這場婚禮，真的讓我深深感受到，原來有這麼多人愛我們」。她感謝粉絲一路以來的支持，也希望大家能原諒她的低調；不過自稱「高太太」的她，也笑著預告：「以後就開始高調囉，嘻嘻！」

