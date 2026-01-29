恭喜演藝圈再添CP！「24歲小情侶」秘戀3個月突驚喜認愛 公司證實了

記者陳宣如／綜合報導

南韓演藝圈再添一段甜蜜戀情！曾以《閃亮的西瓜》展現精湛演技的新生代演員申銀秀，與曾在選秀節目《Produce 101》第二季圈粉無數的柳善皓，今（29）日被爆出交往消息，雙方經紀公司也同步對外確認兩人的關係，正式宣布公開戀情，引起媒體與粉絲高度關注。這對同齡小情侶今年皆24歲，據悉已悄悄交往約三個月。

申銀秀（右）認愛柳善皓（左）。（圖／翻攝自IG @official_yooseonho、su1023_）

據韓媒報導，兩人並非透過合作作品認識，而是在共同朋友的聚會場合結識。隨著互動增多，年齡與興趣的契合讓兩人相處愉快，感情自然而然升溫，最終發展成情侶。相關人士指出，儘管工作行程繁忙，兩人仍會抽空享受平凡約會生活，互動甜蜜、可愛，像一般年輕情侶般低調而溫馨，也讓身邊朋友感受到他們的幸福。

對此，申銀秀與柳善皓所屬經紀公司Management SOOP與白娛樂（흰엔터테인먼트）均已對外證實：「兩人正在交往中」，正式承認這段戀情。網友與粉絲紛紛在社群平台送上祝福，期待這對新人在演藝道路與生活上都能互相支持。

申銀秀曾在知名韓劇《閃亮的西瓜》中展現精湛演技，備受好評。（圖／翻攝自IG @su1023_）

申銀秀自2016年以電影《被隱藏的時間》正式出道，當時與「國民男神」姜棟元共同主演，並從300比1的競爭中脫穎而出擔任女主角。此後，她陸續參與《藍色海洋的傳說》、《壞爸爸》、《Do Do Sol Sol La La Sol》、《紅丹心》、《模範家庭》、《閃亮的西瓜》及《照明商店》等戲劇作品，也有出演《朝鮮花美男》、《鬼6怨（Tastes of Horror）》、《捲捲初戀》等知名電影，逐步建立起穩定且備受期待的實力派演員形象。另一方面，她曾於2019年擔任SBS音樂節目《人氣歌謠》的固定主持人（MC），與SEVENTEEN成員珉奎搭檔主持，至同年10月正式下車，以清新自然的主持風格為觀眾熟知。

柳善皓則於2017年透過Mnet選秀節目《Produce 101》第二季打開知名度，憑藉可愛形象受到粉絲喜愛，曾被暱稱為「小雞」。他於2018年以歌手身份出道，之後積極轉戰演技，曾參與《福秀回來了》、《優秀巫師賈斗心》、《少女的世界2》、《王后傘下》、《烈女朴氏契約結婚傳》等多部戲劇作品，展現多樣化角色魅力。自2022年起，他成為KBS人氣綜藝節目《兩天一夜》第四季的固定成員，近期更傳出將參與電影《教育實習》，在戲劇與綜藝領域均保持活躍。

