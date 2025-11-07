恭喜祖雄喜迎二寶 烏克蘭妻產下男娃「季季」

〔記者侯家瑜／台北報導〕馬來西亞男星祖雄今(7日)清晨迎來人生重大喜訊，他在社群網站開心宣布，與烏克蘭籍老婆佳娜順利迎接第二個孩子誕生，並透露兒子取名為「季季」，全家沉浸在幸福氛圍中。

祖雄發文寫下：「11月7日早晨，二兒子『季季』順利報到！媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姊姊啦。」短短幾句卻滿是溫度，他同時曬出嬰兒的小手照，讓人看了秒融化。

祖雄與佳娜2023年宣布結婚，育有1歲女兒「內內」，一家三口常在社群分享跨國婚姻與育兒日常，深受粉絲喜愛。如今再添新成員，他也特別向外界表達感謝：「謝謝大家一路以來的祝福與關心，接下來我們就是『一家四口』的新旅程。」他興奮喊話：「歡迎你，季季，你的到來一定會讓我們的家庭更精彩！」

