恭喜管麟求婚成功！密戀吳季璇5年 曬鑽戒放閃

管麟、吳季璇認愛同時宣布求婚成功。(圖/FB@管麟)

34歲男星管麟因演出《飛魚高校生》「方亦磊」一角而闖出知名度，今(10日)他不但正式認愛同為演員的吳季璇，還同步宣布求婚成功。喜訊傳開，獲得眾人祝福。

管麟、吳季璇2020年在戲劇《廢財闖天關》組成CP，當時傳出互有好感，2022年更被周刊拍到街頭互動曖昧，吳季璇上計程車前，被管麟順手護著，她則伸手撫摸一下男方的胸膛，肢體接觸很自然。後來，管麟稱是角度問題，否認被吳季璇摸胸，但稱讚女方善良、純樸，相處起來很自在，是很值得交的朋友。

管麟、吳季璇低調交往5年。(圖/FB@管麟、吳季璇)

小倆口藏愛3年，管麟今無預警在社群PO三張求婚成功的照片，並開心地寫下：「BEST YES EVER！」浪漫的他，特地把家中佈置一番，放上「LOVE」氣球和「MARRY ME」燈組，以及兩人的合照和白銀色氣球。小倆口摟肩依偎，管麟低頭親吻吳季璇的頭，吳季璇則亮出戴上鑽戒的手，露出幸福的微笑。

管麟、吳季璇認愛同時宣布求婚成功。(圖/FB@管麟)

管麟經紀人表示：「他們在2020年電視劇《廢財闖天關》結識交往，他們一直都很低調。」至於是否雙喜臨門，經紀人連聲說多次「沒有」，就是單純分享求婚喜悅，登記結婚、宴客等日期還在規畫。

管麟求婚時只有他跟女方，他一邊單膝下跪一邊真摯求婚，自己也感動落下男兒淚，低調相戀5年，終於開花結果。

