恭喜蘇巧慧出戰新北！黃國昌向藍喊話：我們不會等待

民眾黨主席黃國昌表示，爭取代表民眾黨參選新北市長，這個方向不會有任何改變，也不會等待。(記者叢昌瑾攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨選對會昨建議徵召立委蘇巧慧參選新北市長，已表態參戰新北市長的民眾黨主席黃國昌今日受訪時稱，這結果不令人意外，也恭喜蘇巧慧。至於是否與擬參選人李四川之間談合、舉辦初選？黃強調，自己爭取代表民眾黨來參選新北市長，這個方向不會有任何的改變，也正按部就班的往前進，不會等待。

黃國昌表示，昨天民進黨選對會的結果不令人意外，也不是什麼新聞，恭喜蘇巧慧，任何有志於讓新北變得更好，大家能夠來參與民主的競爭，都是民主良性發展的正面現象。民眾黨都是以正面積極健康的心態來看待，才是應該要有的民主風範，所以先恭喜蘇巧慧，也不令人意外。

廣告 廣告

黃國昌強調，他自己的部分則會按部就班，於2月1日成立競選辦公室，另對於新北市各項建設、政見、願景、競選辦公室人員組成，以及非常多學者專家請益的工作，他都按部就班地往前推進。

「我個人爭取代表民眾黨來參選新北市長，這個方向不會有任何的改變！」黃國昌說，民眾黨有最大的誠意跟善意，但不會永遠在做的事情只是等待，再說的更直接一點，他們按部就班的往前進，不會等待。

【看原文連結】

更多自由時報報導

民進黨選對會拍板！ 蘇巧慧出戰新北市長

民進黨選對會拍板 蘇巧慧出征新北

民進黨擬推陳品安出戰苗栗縣長 鍾東錦回應了

新北市長選戰提前開打！綠營定於一尊 藍白合添變數

