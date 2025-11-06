恭喜蘇巧慧獲綠徵召選新北市長 黃國昌曝參選立場不變「不會永遠等待」

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

民進黨選對會昨開會決議，向中執會建議徵召立委蘇巧慧代表綠營參選2026新北市長。同樣有意參選新北市長的民眾黨立委黃國昌今（6日）表示，恭喜蘇巧慧，也對這結果不意外；至於在新北市長選戰，有無繼續與國民黨討論「藍白合」可能性，黃國昌說，他參選新北市長方向不會有任何改變，「我們有最大誠意、善意，但不會永遠在做的事情只是等待」。

黃國昌上午臨時新增「不實造假還有臉告 洪奇昌仗誰的勢？」記者會，並接受媒體聯訪，被問到怎麼看綠營昨拍板蘇巧慧參選新北市長，目前藍白情勢如何，會繼續談？黃國昌回應，昨天民進黨選對會徵召蘇巧慧，對這結果，其實不令人意外，也不是什麼新聞，恭喜蘇巧慧，「我覺得任何有志於讓新北更好，大家能參與民主競爭，這都是民主良性發展的正面現象。」

黃國昌說，民眾黨在面對這種競爭時，都是用正面、積極、健康的心態看待，因為這才是應該要有的民主風範，所以先恭喜蘇巧慧，那也不令人意外。

黃國昌提到，至於自己的部分，他就是按部就班，依照自己的進度來加以前進。之前跟大家講過，他明年2月1日競選辦公室就會成立，目前對於新北市各項的建設、政見、願景、競選辦公室人員的組成以及非常多學者專家請益的工作。

黃國昌強調，自己在國會、民眾黨工作之外，還是都有盡量找出時間，按部就班在往前推進。「我個人爭取代表民眾黨參選新北市長，這方向不會有任何改變，我們說我們有最大誠意、善意，但不會永遠在做的事情只是等待」。

黃國昌直言，「我再說的更直接一點，我們按部就班地往前進，我們不會等待」。

