恭喜陳亭妃將選台南市長 謝龍介祝賀中帶刺

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結果出爐，由立委陳亭妃勝出，將確定代表民進黨參選2026台南市長，對決國民黨台南市長提名人謝龍介。謝龍介今（15日）現身表示，他在這邊公開恭喜陳亭妃，將來11個月就打一場君子之爭。

對於陳亭妃在綠營初選打敗立委林俊憲。謝龍介話中帶刺稱，「賴清德總統說自己是黑金官商勾結的天敵，結果，陳委員還是出線了嘛！」所以他們有信心，最後會贏得台南市長的選戰。

謝龍介接著說，林俊憲有個優點，林俊憲在初選過程，看到33年來民進黨在台南市執政沉痾很重，但林俊憲並沒有袒護，願意做改革；對於一個政黨在台南市執政33年官商勾結、弊案叢生，甚至連「長照3.0」的錢都敢貪、連救命的消防錢都敢貪，林俊憲看到了，也願意面對民進黨在台南市的這些弊案，這一點是他對林俊憲滿欽佩的。

謝龍介表示，他也鼓勵林俊憲再接再厲、不要氣餒，政治本來就是這樣，失敗了，繼續爭取台南鄉親的認同，像他一樣，最後一定能攻頂成功。

媒體追問，總統賴清德是否會幫明顯較不支持的陳亭妃站台？謝龍介表示，會站台，但到時候各位看看，賴清德拉起陳亭妃手的時候是怎麼樣的笑容。

另就綠營公布的初選民調中，陳亭妃、林俊憲對決謝龍介都有壓倒性優勢。謝龍介回應，台南的支持者都很清楚，2022年的台南市長選舉，他的民調支持度不到10％，結果開出來的票是43,6％。

謝龍介表示，當時事前對方做的民調，他輸給現任台南市長黃偉哲最高輸到60幾％，當時媒體問他時，他說等民調做到他輸88％時他就回應，因為當時的台南市有88槍，所以，民調他都尊重，但他們自己很清楚自己的熱度，大家拭目以待，看他們走進基層時鄉親的熱情，跟現在的民調確實截然不同，他們胸有成竹，而且市民對他們的鼓勵比4年前加倍有餘。

