恭喜霍諾德壯舉！張景森盛讚賈永婕不畏反對 曝過去評估：怕101變凶宅
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午成功徒手攀爬台北101，成為史上第一人。對此，行政院前政務委員張景森透露，幾年前就曾建議101舉辦類似的攀登比賽，「但是他們評估的結果給我的回應是：擔心意外。如果發生意外，101就會變成凶宅！」
霍諾德在上午9點正式挑戰徒手攀登101，在歷時1小時31分後順利完成這項壯舉，成功登頂101。美國《CNN》更是以首頁不斷更新方式報導，稱霍諾德為「已知首位在未使用繩索或任何安全防護裝備的情況下，成功攀登這棟高達1667英尺、名列全球最高摩天大樓之一的人」。
就在霍諾德成功登頂台北101沒多久，張景森就在臉書發文，開頭就直言，「我給Alex 100分！理由：不用講了」。另外，他也要給101賈永婕董事長99.9分！理由：她是創意跟勇氣都具備的行銷天才！我不知道她是怎麼克服內部反對的。至於扣掉的0.1分，理由是：101的玻璃顯然沒有擦乾淨！
張景森提到，自己在幾年前就曾建議過101舉辦類似的攀登活動，甚至是比賽，當時自己還提供新加坡金沙酒店開幕的時候，請21位蜘蛛俠來攀爬，行銷新加坡的例子。而且法國蜘蛛人早就已經爬過101了，根本沒有什麼危險問題。
只是101內部評估半天的結果，還是給他這樣的回應：擔心意外。還說，一旦發生意外，101就會被地政單位登記為「凶宅」！
張景森也給歷任的台北市長打分數，均為59分，理由是：透過Netflix讓全世界看到了，台北原來是個鐵皮屋城市！單看台北的屋頂醜態，很難相信這是一個能製造先進半導體的國家！如果屋頂都是太陽能板，或者空中花園，那該有多好？你們這些市長集體懶惰了幾十年了！出來謝罪！
最後張景森也喊話現任市長蔣萬安「你還來得及！」台北市的屋頂需要一個自治條例來改善！應該允許頂樓加蓋輕結構，隔熱防水之外，還可以掛太陽能板，下面可以放大樓的公共設施或共用設備，也可以做空中休憩的場所。空間足夠的話，還可以租給年輕人做社會住宅！
延伸閱讀
「99%茹素」霍諾德竟登101 醫曝3關鍵：不吃肉照長肌肉
放雙手爬101不是最猛？賈永婕爆霍諾德「攀爬91分鐘」超精準
卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？
其他人也在看
霍諾德最新發文「感謝一切成真」 全球網友朝聖曝心聲
美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德成功徒手征服508公尺高的台北101，歷史壯舉透過Netflix在全球直播，引發國內外熱議。稍早，霍諾德發文感謝團隊支持，並大讚台北101是座不可思議的塔樓。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
賈永婕端「鳳梨」拜拜全球瘋傳！霍諾德疑惑、中國網友不解 台灣人解答
聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日在無安全設備保護的狀態下，挑戰徒手攀登台北101，整個過程由Netflix進行全球直播，霍諾德從上午9點多開爬至上午10時43分登頂，僅用91分鐘完成挑戰，霍諾德徒手攀高樓的消息引發國際高度關注，就連中國、香港等地的網友都熱烈討論，其中一幕「拜鳳梨」的畫面引發熱議，就有熱心台灣網友解答，鳳梨台語諧音象徵「旺來」，希三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
地震頻發、針對性攻擊頻傳！陸駐日使館急籲：春節別來日本
中日爭議未解，陸駐日使館26日發布公告，由於日本近期發生多起針對陸民眾的犯罪案件，加上部分地區連續發生地震，農曆春節期間，不建議前往日本。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 88則留言
霍諾德登頂台北101掀世界關注！工傷協會逆風質疑工安底線 網反嗆「兩碼事」
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導美國徒手攀岩專家霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日以無防護裝備，徒手攀登台北101成功登頂，掀起世界關注。不過，就在...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德「101巔峰滑手機」網路最強迷因！網：愛你的人在哪都能回訊息
[Newtalk新聞] 你覺得回訊息的頻率和相愛程度正相關嗎？昨(25)日美國攀岩名將艾力克斯霍諾德(Alex Honnold)，徒手攀登台北101成功後，第一件事就是滑手機自拍，引爆網友熱議。而霍諾德站在101尖端滑手機的畫面，更成為網路上的最強迷因，有網友替這個畫面下註解，「愛你的人在哪都能回訊息」，掀起全網共鳴。 霍諾德成功挑戰徒手攀登台北101後，第一件事就是滑手機自拍、轉發X掀起熱議。根據直播內容，霍諾德登頂後，除了揮手向群眾及鏡頭致意、滑X外，還在頂端自拍，記錄這個歷史性瞬間，甚至直接坐在101頂端平台休息，俯瞰整個台北市景色，對著鏡頭坦言「這真的太酷了，但老實說我很累，不過一切都太美好了」。 而霍諾德站在101尖端滑手機的畫面，更成為網路上的最強迷因，有網友替這個畫面下註解，「愛你的人在哪都能回訊息」，掀起全網共鳴。讓不少網友吶喊「破防了」、「別說了，有人要碎了」、「暈船比死還難過」。該貼文一天吸引破百萬瀏覽，近10萬個讚，以及超過2萬則轉發，讓不少網友笑稱，「預測女友看到又要質問了…」、「目前有2萬個男友被質問」。查看原文更多Newtalk新聞報導綠島設空氣品質維護區！新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
錯當寶！男信詐團「銀幣投資」 15萬險遭騙光
錯當寶！男信詐團「銀幣投資」 15萬險遭騙光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德徒手攻頂101 「史上最狂自拍」俯瞰台北市震撼曝光
美國傳奇攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）今（25）日完成徒手攀登台北101的壯舉後，一張登頂自拍照再度引發熱議。Netflix官方社群帳號隨後曝光該畫面，只見霍諾德站在高空俯瞰整個台北市，震撼視角讓全球網友驚呼連連。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德攻頂101被稱「瘋子」 妻子桑妮力挺：他攀爬時很快樂
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天耗時91分鐘徒手攀登上台北101，完成世界壯舉，霍諾德的妻子桑妮（Sanni Honnold）也到場支持。對於不少人用「瘋子」或「腎上腺素成癮者」形容霍諾德，桑妮力挺丈夫表示，在螢幕上看到霍諾德的表情，能感受到他非常享受過程，「他在攀爬時很快樂，看到他玩得這麼開心，真的很棒」。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 29則留言
霍諾德 91 分鐘寫下歷史 愛妻曝「攻頂後第一件事」：立刻來杯台灣珍奶
歷史性的一刻就在今天！2026 年 1 月 25 日，全球知名的極限攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）成功征服了台北 101，全程未使用任何繩索、吊帶或防護裝備，成為史上首位挑戰該地標成功的「徒手獨攀（Free Solo）」者。而他的妻子桑妮（Sanni McCandless）在賽後受訪時，除了表達內心的如釋重負，更俏皮透露夫妻倆下塔後最想做的事，就是品嚐台灣最具代表三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德爬完台北101「亂象出現」！男模仿爬片曝網酸：猴子
生活中心／綜合報導極限運動好手霍諾德（Alex Honnold）於昨（25）日完成徒手攀登台北101大樓的壯舉，過程中全程無繩索、零防護。挑戰成功後，霍諾德讓台灣民眾盛讚其勇氣，也引發外界對台北101外牆結構的好奇，除了有人觸摸外牆凹槽外，近日竟出現一名男子試圖模仿霍諾德攀爬。該名男子費盡力氣才爬到第二層，隨即遭警衛制止並要求下來，影片曝光後引發網友嘲諷，直呼根本是「猴子」。民視 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
霍諾德徒手登頂台北101 蕭彤雯讚賈永婕：不只是賭上董座而已
即時中心／温芸萱報導美國極限自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午成功徒手攀登台北101，歷時1小時31分，於10時43分順利登頂，壯舉震撼國際，讓台北101成為全球焦點。台北101董事長賈永婕事後直呼「成功耶我要退休了，緊張死了」。對此，前主播蕭彤雯發文盛讚此為不可能任務，並指出若非賈永婕，挑戰難以成行，其承擔的風險與壓力，不只是賭上一個董事長的位置而已。民視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
蔣萬安祝賀霍諾德攻頂遭酸「收割」 賈董1句話打臉酸民
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（AlexHonnold）昨（25）成功攻頂台北101，台北市長蔣萬安也第一時間祝賀：「恭喜Alex...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SJ演唱會帶來人潮！高雄夜市商圈成長破3成
[NOWnews今日新聞]韓國男團SUPERJUNIOR從23日開始在高雄巨蛋開唱，連續三天的演唱會吸引海內外逾三萬名粉絲，強力帶動演唱會經濟效益。SUPERJUNIOR於1月23日至25日在高雄巨蛋...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德揭密酋長岩！還原「失足就沒命」瞬間 自爆超怕：練習50次才敢上
「一旦失足，後果不堪設想」，風靡全球的男人艾力克斯霍諾德剛在台北 101完成無繩攀登，花費約 1 小時半徒手攻頂，但若要理解他如何真正改寫人類極限的級距，Disney+ 國家地理紀錄片《赤手登峰》絕對必看！這部作品榮獲奧斯卡最佳紀錄長片、英國電影學院獎最佳紀錄片等多項大獎。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
Alex攀登台北101引關注 粉絲湧89樓觀景台獻祝福
極限攀登家艾力克斯，攻頂台北101的同時，現場的民眾也全程參與精彩過程。台北101大樓旁的戶外轉播區，許多人做足準備，除了椅子、望遠鏡，還攜帶大砲攝影機，想記錄所有精彩瞬間；另外89樓的觀景台，大批粉...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 626則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 6則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 425則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 35則留言