恭喜霍諾德壯舉！張景森盛讚賈永婕不畏反對 曝過去評估：怕101變凶宅

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午成功徒手攀爬台北101，成為史上第一人。對此，行政院前政務委員張景森透露，幾年前就曾建議101舉辦類似的攀登比賽，「但是他們評估的結果給我的回應是：擔心意外。如果發生意外，101就會變成凶宅！」

霍諾德徒手攀登台北101成功。（圖／中天新聞）

霍諾德在上午9點正式挑戰徒手攀登101，在歷時1小時31分後順利完成這項壯舉，成功登頂101。美國《CNN》更是以首頁不斷更新方式報導，稱霍諾德為「已知首位在未使用繩索或任何安全防護裝備的情況下，成功攀登這棟高達1667英尺、名列全球最高摩天大樓之一的人」。

就在霍諾德成功登頂台北101沒多久，張景森就在臉書發文，開頭就直言，「我給Alex 100分！理由：不用講了」。另外，他也要給101賈永婕董事長99.9分！理由：她是創意跟勇氣都具備的行銷天才！我不知道她是怎麼克服內部反對的。至於扣掉的0.1分，理由是：101的玻璃顯然沒有擦乾淨！

張景森提到，自己在幾年前就曾建議過101舉辦類似的攀登活動，甚至是比賽，當時自己還提供新加坡金沙酒店開幕的時候，請21位蜘蛛俠來攀爬，行銷新加坡的例子。而且法國蜘蛛人早就已經爬過101了，根本沒有什麼危險問題。

台北101董事長賈永婕和霍諾德合影。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生 臉書）

只是101內部評估半天的結果，還是給他這樣的回應：擔心意外。還說，一旦發生意外，101就會被地政單位登記為「凶宅」！

張景森也給歷任的台北市長打分數，均為59分，理由是：透過Netflix讓全世界看到了，台北原來是個鐵皮屋城市！單看台北的屋頂醜態，很難相信這是一個能製造先進半導體的國家！如果屋頂都是太陽能板，或者空中花園，那該有多好？你們這些市長集體懶惰了幾十年了！出來謝罪！

行政院前政務委員張景森。（資料照／中天新聞）

最後張景森也喊話現任市長蔣萬安「你還來得及！」台北市的屋頂需要一個自治條例來改善！應該允許頂樓加蓋輕結構，隔熱防水之外，還可以掛太陽能板，下面可以放大樓的公共設施或共用設備，也可以做空中休憩的場所。空間足夠的話，還可以租給年輕人做社會住宅！

