恭喜！蕭煌奇登記結婚 「惜情軟心的人，找到了另外一半」

蕭煌奇8日驚喜宣布，告別黃金單身漢的身分，笑說「做一個惜情軟心的人也找到了另外一半」，他決定與女友攜手共度下半場人生，選擇在8日跟交往一年多的女友前往戶政事務所登記，在家人的見證下完成這幸福神聖的一刻。他也在社群曬出手戴婚戒的照片，開心寫著「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福。」

對於老婆的身分，蕭煌奇很低調，表示兩人是透過朋友結識的，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡蕭煌奇的音樂，在經過一年多的日子裡，雙方決定共組家庭，蕭煌奇不改幽默的說：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」也感謝身邊友人的祝福。

另外，2025年蕭煌奇事業也交出豐富的成績單，不僅參加世壯運奪下金牌；國語專輯《沒事的》第三度角逐金曲獎「最佳華語男歌手」，還推出全新台語專輯《做一個惜情軟心的人》，並在北京舉辦發布會，更於北流開唱慶祝出道20週年演唱會《朋友你現在好嗎？》。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導