恭喜！中天主播鄭亦真元旦喜獲千金 曝與老公送台積電股票當「見面禮」

中天主播鄭亦真2日在社群平台分享在元旦順利生下寶貝女兒小桃的喜事，「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴（指老公）會用盡所有的愛來呵護她一輩子，謝謝上帝帶著妳來到我跟歐巴爸爸的生命中，因為有妳，讓我們的人生又多了一份豐盛的恩典」，字句間盡是為人母的喜悅。

中天主播鄭亦真元旦生下女兒小桃。（圖／中天新聞提供）

她12月中就開始在家待產，坦言產前心情是既緊張又期待，「每天都覺得肚子又往下，走在路上也會小小擔心羊水會破」，因此健保卡跟媽媽手冊她幾乎不離身，隨時做好迎接寶寶到來的準備。為了迎接女兒，家中早已布置好嬰兒房，鄭亦真在家待產忙著準備寶寶的衣物，也趁機進行衣櫃斷捨離，一刻都不得閒。

懷孕過程，她覺得自己是很幸運的孕婦，完全沒有孕吐、水腫或便秘等症狀，甚至睡得比懷孕前來的好。雖整個孕期她增加近20公斤，體重來到人生最高點75公斤，「寶寶瘋狂加倍長大，預計可能生出來會是圓滾滾的寶寶」。

鄭亦真曝夫妻倆送女兒台積電 股票 當「見面禮」。（圖／中天新聞提供）

鄭亦真表示在待產期間老公很用心陪伴，隨著肚子越來越大，她完全無法彎腰撿東西，每當東西掉到地上，老公都會主動收拾，讓她倍覺感動：「他真的是讓我過著公主般的生活。」鄭亦真也說老公很期待前世情人的到來，只要跟女兒有關的事情都很積極參與，她笑說：「在折寶寶的衣服時，老公有說這是他這輩子第一次折裙子，還在努力適應。」此外，夫妻倆也特別準備要給女兒的『見面禮』：「我們準備了台積電的股票給女兒！讓她一出生就成為護國神山的小小股東。」

鄭亦真分享女兒正面照。（圖／中天新聞提供）

女兒出生後，鄭亦真一切都會想以女兒為優先，「以前很愛追劇到半夜，當媽媽以後絕對是女兒第一，以後就是半夜起來餵奶、換尿布。」她出月子中心後也開始恢復運動，至於預計何時能回歸主播台？她表示至少等女兒適應托嬰中心並且作息正常後，更希望自己返回螢光幕時至少要瘦15公斤，目標是穿回原尺寸的主播服。

