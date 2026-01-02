恭喜！中天主播鄭亦真元旦喜獲千金 曝與老公送台積電股票當「見面禮」
中天主播鄭亦真2日在社群平台分享在元旦順利生下寶貝女兒小桃的喜事，「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴（指老公）會用盡所有的愛來呵護她一輩子，謝謝上帝帶著妳來到我跟歐巴爸爸的生命中，因為有妳，讓我們的人生又多了一份豐盛的恩典」，字句間盡是為人母的喜悅。
她12月中就開始在家待產，坦言產前心情是既緊張又期待，「每天都覺得肚子又往下，走在路上也會小小擔心羊水會破」，因此健保卡跟媽媽手冊她幾乎不離身，隨時做好迎接寶寶到來的準備。為了迎接女兒，家中早已布置好嬰兒房，鄭亦真在家待產忙著準備寶寶的衣物，也趁機進行衣櫃斷捨離，一刻都不得閒。
懷孕過程，她覺得自己是很幸運的孕婦，完全沒有孕吐、水腫或便秘等症狀，甚至睡得比懷孕前來的好。雖整個孕期她增加近20公斤，體重來到人生最高點75公斤，「寶寶瘋狂加倍長大，預計可能生出來會是圓滾滾的寶寶」。
鄭亦真表示在待產期間老公很用心陪伴，隨著肚子越來越大，她完全無法彎腰撿東西，每當東西掉到地上，老公都會主動收拾，讓她倍覺感動：「他真的是讓我過著公主般的生活。」鄭亦真也說老公很期待前世情人的到來，只要跟女兒有關的事情都很積極參與，她笑說：「在折寶寶的衣服時，老公有說這是他這輩子第一次折裙子，還在努力適應。」此外，夫妻倆也特別準備要給女兒的『見面禮』：「我們準備了台積電的股票給女兒！讓她一出生就成為護國神山的小小股東。」
女兒出生後，鄭亦真一切都會想以女兒為優先，「以前很愛追劇到半夜，當媽媽以後絕對是女兒第一，以後就是半夜起來餵奶、換尿布。」她出月子中心後也開始恢復運動，至於預計何時能回歸主播台？她表示至少等女兒適應托嬰中心並且作息正常後，更希望自己返回螢光幕時至少要瘦15公斤，目標是穿回原尺寸的主播服。
延伸閱讀
黃仁勳、蔣萬安歷史同框倒數？輝達北士科總部「最新進度」曝光
涉共諜案人員入市府？蔣萬安嚴正駁斥：完全沒有這件事
賴清德嗆彈劾總統浪費時間！蔣萬安狠打臉：大罷免就不浪費時間？
其他人也在看
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 34
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡 他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了
邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 「驚人新動向」曝光
資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 57
新北跨年／華莎中文連發寵粉！狂問粉絲會不會冷 甜喊：這裡像我的家鄉
「閃耀新北1314跨河煙火」今年首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」的跨河慶典，吸引大批民眾冒雨共襄盛舉。壓軸則由韓國人氣天后 HWASA華莎開唱，掀起最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 20 小時前 ・ 2
曹西平驚人背景起底！生前4兄弟鬧翻內幕曝 昔立遺囑把遺產全給「他」
資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。消息一出，震驚全台灣，因為前一天他還發文回憶921大地震，並對於即將到來的跨年活動感到憂心忡忡，「人擠人非常危險」。沒想到才過了一天就傳出他離世的消息，讓人不敢相信是真的。回顧曹西平的一生，他生前曾經多次感嘆自己「沒有家人」，與家中的4個兄弟全鬧翻，內幕也曝光了。而他的遺產，生前也做好了安排，將會留給這個人。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 51
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 11
曹西平乾兒子治喪期再發聲！網打氣：日子還是要過下去
66歲曹西平（四哥）跨年前在家中突往生，目前後事由同居人且感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。曹西平生前和乾兒子一起開飾品店，昨元旦Jeremy安排後事期間，親自發文表示：「店裡營業不受影響」，讓許多網友心疼，紛紛留言送暖。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 15
曾馨瑩IG分享滑雪照 郭台銘髮色近況曝光
[NOWnews今日新聞]鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩把握去年年末時光，與家人一同前往日本滑雪、旅行。曾馨瑩昨（31）日在Instagram發部影片，其中更包含多張和郭台銘一起合照，更是在鴻海科技...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 39
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 2 天前 ・ 20
曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉
曹西平於12月28日清晨5時多發布貼文，提到自己經歷過921大地震後，面對地震已不再驚慌逃跑，而是選擇靜坐原地，「交給老天爺安排」。他直言，隨著年紀增長，「已經沒有什麼好想的」，感嘆人生無常，「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生」，語氣中流露出...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 14
王仁甫19歲女兒「這店打工」被拍！季芹證實：人生第一次
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王仁甫與季芹結婚多年，並育有一對兒女。其中現年19歲的女兒王禹心（樂樂），也開始嘗試打工賺錢。日前季芹分享女兒在飲料店上班的畫面，並在IG寫下心境，指出是女兒的「人生第一次」。貼文曝光後意外引發大量關注與討論。民視 ・ 20 小時前 ・ 17
【2026跨年】明星夫妻檔集體曬照！周杰倫乖乖貼昆凌、劉嘉玲戴「2026」眼鏡搶鏡梁朝偉 網笑：誰說了算很明顯！
昆凌掌鏡：天王也變「寵妻暖男」天王嫂昆凌稍早曬出合照，感性告別2025。畫面中，周杰倫收起平時的酷勁，戴著招牌毛帽配上紅方巾，一臉溫柔地依偎在昆凌身邊。網友紛紛笑說：「只要老婆想拍，天王隨時待命！」那份眼神裡的寵溺，完全藏不住。劉嘉玲出招：影帝偉仔「被迫營業...styletc ・ 1 天前 ・ 6
長澤雅美元旦突宣布閃婚！嫁電影導演福永壯志 親筆告白：一步一步走向未來
日本女星長澤雅美婚了！她今天透過經紀公司東寶藝能官方網站宣布結婚喜訊，對象為電影導演福永壯志。消息一出，立刻引發各界討論，也成為新年日本演藝圈最受矚目的話題之一。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 41
蔡依林灑9億大巨蛋開唱誠意滿滿！他點出成功1重大關鍵 「把錢用到讓人佩服」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導天后JOLIN蔡依林從去年的12月30起，一連三天在大巨蛋開唱，這次開唱斥資9億，端出的驚喜可以說是一波又一波，讓人見識到天...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 25
蔡依林跨年最終場自嘲「秀逗」！突唱周董這首歌激喊：全場反應比較大
天后蔡依林（Jolin）昨（1）日於台北大巨蛋完成「Pleasure」演唱會最終場，適逢跨年檔期，她在舞台上演唱多首出道以來的經典代表作，其中由周杰倫為她創作的〈說愛你〉再度掀起全場高潮。由於蔡依林與周杰倫過去曾因「雙J戀」緋聞引發高度關注，相關選曲與現場反應也讓不少歌迷聯想到過往話題，成為演唱會後討論焦點之一。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3