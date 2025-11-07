恭喜！佳娜二胎順利產子集滿好字 祖雄曬「胎盤拓印」

馬來西亞男星祖雄和烏克蘭女星佳娜過去自曝從「砲友」升格為戀人，2022年大方認戀，隔年兩人結婚，2024年初生下女兒「內內」，今(7日)稍早，祖雄宣布老婆佳娜平安產下二胎兒子「季季」，集滿好字。

祖雄今一早宣布老婆勇敢順利生下第二胎，季季平安降臨到這世上，「謝謝大家一路以來的祝福與關心，接下來我們就是『一家四口』的新旅程。歡迎你，季季。你的到來，一定會讓我們的家庭更精彩！」祖雄更曬出自己拿著老婆產下胎盤拓印的照片，和自己裸上半身抱兒子的帥照，網友也讚他是最帥奶爸，「差點以為要親自餵奶」。

廣告 廣告

祖雄和佳娜先前上節目，談婚後面對經濟問題的辛苦，女方說男方嫌棄她每天到咖啡廳喝三杯咖啡很浪費錢，懷孕出國還得搭經濟艙，對身高頗高的佳娜而言太折磨，祖雄則反問願不願改坐「豪華經濟艙」？佳娜則氣到回應：「我懷你的小孩，你沒錢為什麼要讓我懷孕？」

未料兩人在節目上為了效果的發言引發網友熱議，祖雄則在限時動態解釋：「有些觀眾太把『節目效果』當真我們也是沒辦法，我跟佳娜一直都有一個核心價值，就是不管別人怎麼看我們，我們內心真心過得幸福才是最重要的，你們說呢？」今年4月兩人宣布懷二胎，6月辦性別派對，佳娜懷了兒子後痛哭，連佳娜妹妹也反應很大，祖雄打趣問：「煙火發射的前一刻，我們都還一直覺得是女生...所以佳娜的反應很大...但你們覺得妹妹為什麼哭那麼慘？」

更多中時新聞網報導

柯煒林燦笑登台：我比癌前健康

菁英獎》12強MVP陳傑憲 問鼎最佳男運動員

胡宇威夫妻保鮮法 辣、苦兩味不可少