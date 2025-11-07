恭喜！佳娜、祖雄喜迎2胎 曬「胎盤拓印照」報平安

馬來西亞男星祖雄2023年與烏克蘭女星佳娜結婚，後育有1女「內內」；7日他在社群平台透露佳娜已平安生下第2胎兒子「季季」，並曬出裸上半身抱兒子的模樣與拿著「胎盤拓印」的照片，告白兒子：「你的到來，一定會讓我們的家庭更精彩」。

佳娜生下第2胎。（圖／翻攝自祖雄臉書）

祖雄6日透露佳娜去醫院待產前有好好吃一餐美食。（圖／翻攝自祖雄IG）

佳娜6日住院待產。（圖／翻攝自祖雄IG）

祖雄7日在臉書與IG表示兒子「季季」已出生：「媽媽（佳娜）很勇敢，爸爸很感動，內內（女兒）也即將升格成姊姊啦。」同時也感謝親朋好友與粉絲們的關心與祝福，「謝謝大家一路以來的祝福與關心，接下來我們就是『一家四口』的新旅程。」

廣告 廣告

祖雄分享了寶寶的胎盤拓印，以及自己裸上身抱著兒子的照片。（圖／翻攝自祖雄臉書）

祖雄解釋裸上身抱兒子的原因。（圖／翻攝自祖雄IG）

祖雄也分享了寶寶的胎盤拓印，以及自己裸上身抱著兒子的照片。面對粉絲好奇詢問，祖雄在IG限時動態轉發相關文章，解釋這是在進行「袋鼠式護理」（Kangaroo Care），盼透過肌膚接觸讓新生兒感受與親人彼此的心跳、體溫、呼吸及聲⾳，幫助新生兒放鬆並建立安全感，及增強父親與新生兒之間的連結。

延伸閱讀

陶晶瑩批粿粿、王子「吃人夠夠」 嘆婚姻瑣事並非出軌理由

王子再發聲明3招「賣慘」 律師曝范姜「不同意分期付款」原因

爆粿粿是「家寧翻版」！網紅嗆：一毛沒給范姜 結果被反噴