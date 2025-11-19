恭喜！劉品言生下寶貝女兒 挺鼻長腿「衝著漂亮來的」

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉品言、連晨翔今年6月宣布雙喜臨門好消息，今劉品言報喜，女兒已經平安誕生。她對女兒說：「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母。」對於小孩的長相，她相當驕傲，得意表示：「臉圓圓，鼻子高高，腳長長，應該是衝著漂亮來的吧。」語氣很有劉品言一貫的可愛口吻。

她也提到生產過程中，老公連晨翔一直都在身邊，「在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」讓她相當開心。

連晨翔則說，從第一眼看到女兒開始，就承認自己已經是女兒傻瓜。「我好愛妳們，最大願望就是妳們倆位公主都要平安幸福快樂。 我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

神通少東苗華斌外遇 名模孫正華爆已簽字離婚

「叫小瑋X館嫂」無剪接錄音流出！ 館長認房事不順

存錢超人 懂得克制物慾又會理財的5星座

方大同病逝9個月 媽媽忍痛實現遺志公開豐富遺產

