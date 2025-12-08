恭喜！台彩「3筆破億彩金」已領走 花蓮大樂透6.92億最高
發財過好年！台灣彩券公司證實，分別於今年9月、10月及11月開出的3張破億元中獎彩券已全數兌領，單筆最高當屬花蓮縣開出的大樂透1注獨得6.92億元頭獎，也是目前兌獎效率最高者。
台彩12月8日表示，高雄市旗津區「尚海派彩券行」10月2日開出威力彩第114000079期，1注獨得2.27億元，目前已領取獎金。台北市內湖區「金穩贏彩券行」也開出9月16日第大樂透114000088期頭獎，該筆1注獨得1億元彩金，現已完成領取。
同時11月14日大樂透第114000105期頭獎由花蓮縣「積財庫彩券行」開出，1注獨得6.92億元，是2025年獎金金額單筆最高的彩券。《ETtoday財經雲》報導，彩券行同業評估，如果以開獎後等待期來看，這位幸運兒的兌獎「效率」最高。
