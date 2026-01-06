恭喜！味全龍劉基鴻求婚成功 網紅女友甜喊：謝謝我們都願意

中華職棒味全龍隊「紅色大砲」、25歲內野手劉基鴻在社群平台分享人生大事，昨（5）天向交往多年的女友葛昀萱求婚成功，準備攜手邁向新一段旅程。

劉基鴻未婚妻葛昀萱5日在IG分享喜訊，可以看到，劉基鴻身穿全白襯衫，手捧戒指單膝下跪，葛昀萱寫道，「我們一直都很珍惜彼此。經歷了很多事情，讓我們更確定彼此的重要，所以，那一刻，我們都沒有猶豫。謝謝你選擇我；也謝謝我們，都願意。」引來廣大球迷與粉絲祝福。

劉基鴻是2019年味全龍選秀狀元，2023年曾拿下安打王，是味全龍該年奪得年度總冠軍的關鍵之一。而劉基鴻的未婚妻葛昀萱是擁有16.5萬IG粉絲的知名網紅，模特兒出身後跨足演藝圈，曾參與戲劇演出。

責任編輯／陳盈真

