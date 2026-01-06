恭喜！味全龍劉基鴻求婚成功 網紅女友甜蜜發文「謝謝我們都願意」

劉基鴻求婚成功。（圖／翻攝IG／＠yingxuange）

中華職棒味全龍隊「紅色大砲」、25歲內野手劉基鴻，在2026年初迎來人生新里程碑。他於昨（5）日正式宣布，向交往多年的女友葛昀萱求婚成功，兩人攜手邁入婚姻階段。女方率先在社群媒體上發布，甜蜜寫下：「我們一直都很珍惜彼此……那一刻，我們都沒有猶豫。謝謝你選擇我；也謝謝我們，都願意。」

劉基鴻是2019年味全龍復隊後的首位選秀狀元，自2021年起展開一軍生涯，累計五個球季。今年度出賽116場，繳出打擊率.258，並敲出10支全壘打，穩定扮演球隊主力三壘手角色。2023年更助隊拿下總冠軍，榮膺安打王，2024年則榮獲金手套獎，是龍隊不可或缺的核心戰力。

劉基鴻向女友求婚成功。（圖／翻攝IG／＠yingxuange）

未婚妻葛昀萱，本名葛盈瑄，則是擁有16.5萬IG粉絲的知名網紅。她早年以平面模特兒身分出道，憑藉清新氣質在PTT表特板掀起討論熱潮，並被封為「校園女神」。後續逐步轉戰戲劇圈，參演《茁劇場——誰說媽媽像月亮》等作品，展現亮眼演技與螢幕魅力。

劉基鴻也在社群上公開多張求婚現場照，包括唯美下跪瞬間與擁抱畫面，讓球迷一同分享喜悅。兩人低調交往多年，感情始終穩定，這次步入婚姻階段，讓粉絲與球界好友紛紛獻上祝福。

值得一提的是，另一位2019年選秀首輪球員林安可日前也傳出求婚成功消息。兩位昔日選秀狀元級好手幾乎在同一時間成家，讓中職圈籠罩一片幸福氛圍，也為新球季增添喜氣。

