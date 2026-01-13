恭喜！嚴爵升格新手爸爸 曝光女兒姓名告白：非常愛妳

嚴爵與老婆Jessie今（13）日迎來女兒誕生。（圖／翻攝自嚴爵IG）





歌手嚴爵與圈外人老婆 Jessie 結婚4年，夫妻倆原先希望以自然方式迎接新生命，卻始終未能如願，最終決定轉戰試管療程。去年父親節，小倆口透過社群平台驚喜宣布懷孕喜訊，今（13）日，嚴爵再度捎來好消息，正式宣布女兒平安誕生，升格新手爸爸。

嚴爵稍早在社群平台曬出女兒的照片，感性寫下：「你和我出生的那一刻永遠存在，你和我愛過的瞬間永遠存在，你此刻讀到我的 IG 這段話也永遠存在。」他也分享對生命的體悟，認為無論生死，都是溫柔的存在，「我們從來不是『會消失』，而是『已完成』。」字字句句充滿對女兒的深情告白。

嚴爵眉眼間藏不住滿滿喜悅。（圖／翻攝自嚴爵IG）

從照片中可見，女兒安靜地躺在老婆Jessie懷中，畫面溫馨動人，而嚴爵也在一旁學習將女兒抱在懷裡，眉眼間藏不住滿滿喜悅。迎來期盼已久的新成員，他更開心喊話：「嚴序，歡迎來到新的世界。我跟廢貓太太非常愛妳喔，孩子。」可見沉浸在初為人父母的幸福之中。



