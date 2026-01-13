恭喜！嚴爵當爸喜曝「女兒有愛名字」 感性告白：歡迎來到新世界

嚴爵稍早透過社群開心宣布老婆平安卸貨，喜迎千金。（翻攝自嚴爵臉書）

現年37歲的音樂才子嚴爵，近年轉往幕後發展，與老婆Jessie 自2021年結婚後，試管拼2年，去年終於傳來喜事，而稍早嚴爵透過社群開心宣布老婆平安卸貨，喜迎千金。

嚴爵今（13日）稍早在社群公開發布喜訊，並曬出老婆與寶寶照，感性地寫下，「你和我出生的那一刻，永遠存在；你和我愛過的瞬間，永遠存在；你此刻讀到我的FB這段話，也永遠存在。生與死，其實都是溫柔的存在，我們從來不是『會消失』，而是『已完成』」。

嚴爵也開心透露，女兒名字叫嚴序，並表示歡迎寶寶來到新的世界，他與媽媽都非常愛她。

事實上，嚴爵去年父親節在社群上曬出寶寶超音波照宣布當爸，坦言結婚4年原希望能透過自然方式懷孕，但老婆肚皮卻遲遲未有動靜，直到2年前開始接受試管，才做人成功，並大呼過程宛如坐雲霄飛車。

