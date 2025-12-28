恭喜「地獄名廚」超正女兒結婚！甜嫁奧運金牌泳將 重量級嘉賓也來了

娛樂中心／綜合報導

「地獄名廚」戈登拉姆齊正妹女兒霍莉嫁了。（圖／翻攝自Gordon Ramsay IG）

「地獄名廚」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）與妻子塔納拉姆齊（Tana Ramsay）結婚近30年，夫妻倆共育有6名子女，家庭生活幸福又和樂。而他的25歲寶貝女兒霍莉拉姆齊（Holly Ramsay）與奧運金牌得主亞當皮蒂（Adam Peaty）感情穩定甜蜜，小倆口27日也終於在英國完婚。

霍莉與亞當步入人生新階段。（圖／翻攝自Holly Ramsay IG）

霍莉與亞當2023年6月透過IG公開戀情，隔年9月宣布訂婚，兩人昨（27）日在英國巴斯修道院教堂舉辦夢幻婚禮，婚禮賓客星光熠熠，包括貝克漢家族成員大衛、維多利亞及其子女皆出席為新人送上祝福。戈登事後也在社群曬出與女兒的合照，並同步標記霍莉與亞當，感性表示：「我真的很幸運，能夠陪這位美麗的新娘走上紅毯，還迎來一位了不起的女婿。」

霍莉與亞當的兒子相處融洽。（圖／翻攝自Adam Peaty IG）

30歲亞當皮蒂是英國知名競技游泳選手，與前女友育有一名5歲的兒子，亞當過去曾表示，霍莉將他的兒子視如己出，並在他低潮時期一直陪伴在側，霍莉也曾形容亞當是她最好的朋友，如今小倆口在親友的祝福聲中有情人終成眷屬，眾人都為他們感到高興。

