恭喜！夏于喬結婚6年宣布懷孕 曬超音波照甜喊：得到最大獎

女星夏于喬與導演林書宇2019年結婚，17日她在臉書公開懷孕喜訊，並分享寶寶的超音波照片，感性表示這是她人生中「最大的獎」，也是2025年最珍貴的禮物。

夏于喬17日宣布懷孕。（圖／翻攝自夏于喬臉書）

夏于喬17日發文。（圖／翻攝自夏于喬臉書）

夏于喬透露自己是「準媽咪」。（圖／翻攝自夏于喬臉書）

夏于喬17日發文表示：「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是我要用餘生守護的你。」她還手寫了一張溫馨卡片給未出世的寶寶，表達內心的感激與期待：「謝謝你來到我的身邊，讓我開啟全新的旅程。雖然未來充滿未知與挑戰，但這個新身分我期待已久，我會珍惜我們相伴的每一刻。」

不僅如此，夏于喬還幽默地曬出一張金馬獎盃，上面印有「最佳準媽咪獎」字樣，稱雖然未來有許多冒險與不確定性，但她會全力以赴，陪伴寶寶走過每一個階段，並感謝所有美好的緣分與祝福。

