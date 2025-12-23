恭喜！姐弟戀CP成真 女神波瑠嫁小5歲高杉真宙

日本女星波瑠與男星高杉真宙透過社群平台宣布結婚喜訊，引發廣大粉絲關注。據日本媒體報導，這對新人已於12月初在東京低調完成結婚登記並舉行簡單婚禮。34歲的波瑠是許多劇迷心中的女神，而小她5歲的高杉真宙則被視為新生代男神演員。兩人在合作後相知相惜，從螢幕情侶發展為人生伴侶，這段姐弟戀修成正果的消息讓粉絲們感到驚喜又祝福。

波瑠與高杉真宙宣布結婚。（圖／取自波瑠與高杉真宙IG）

波瑠與高杉真宙分別在自己的社群平台上發布結婚聲明，並分享了波瑠身穿婚紗的美麗照片。兩人在聲明中表示，他們是在共事過程中逐漸認識彼此，進而萌生想一起攜手走過今後人生的想法。這對新人也謙虛地提到，他們都還有許多不成熟之處，無論是作為一個人或是演員，都會更加努力成長。

波瑠的演藝之路始於13歲，真正讓她走紅的作品是2015年在NHK播出的晨間劇《阿淺來了》，她在劇中飾演女主角白岡淺，表現備受好評。除此之外，波瑠也曾參演電影《戀空》，並拍攝台日合作戲劇，與台灣藝人炎亞綸在劇中發展戀情。值得一提的是，波瑠在演藝圈發展多年，幾乎沒有傳出過緋聞。

兩人透過社群媒體公布結婚喜訊。（圖／取自波瑠IG）

2023年，波瑠與高杉真宙合作《Mr. 新娘》後開始交往。據了解，這對愛侶都是宅男宅女，真正拉近彼此距離的關鍵竟是「一起打線上遊戲」。他們在12月上旬低調在東京完成結婚儀式，婚禮簡單溫馨，只邀請了雙方親屬參加。

有趣的是，波瑠曾在日本投票網站舉辦的「最不希望她結婚」女星排行榜中獲得第三名，顯示她在粉絲心中的特殊地位。如今，她與新生代男神高杉真宙結為連理，許多劇迷雖然感到不捨，但也紛紛送上祝福，直呼這對新人「超級配」，露出姨母般的寵溺微笑。

